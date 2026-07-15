Раздельные потоки вышли боком: Разбираемся, почему в Петербурге растут пробки и ДТП из-за новых светофоров

Долгие перекрестки портят нервы водителям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Долгие светофоры, которые стали появляться в Северной столице в конце прошлого года, портят не только нервы водителям, но и статистику ДТП. По данным ГАИ, в России число аварий, связанных с выездом на встречную полосу, выросло на 45 процентов, в Петербурге общее количество аварий за первые полгода выросло на 40 процентов, а еще наметился рост происшествий с участием пешеходов, которые выбегают на дорогу на красный. По мнению эксперта рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрия Попова, ухудшение статистики может быть связано с практикой перевода светофоров на разделение автомобильных и пешеходных потоков.

- Сейчас в Петербурге на этот режим работы переведено порядка 600 светофоров из почти 2 тысяч, то есть больше четверти перекрестков работает в таком режиме. Как только подключается новый район, мы видим рост числа жалоб на то, что ждать зеленый сигнал стало дольше, причем жалуются как водители, так и пешеходы.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Все дело в новом ГОСТе, которые предписывает разделять потоки. Если раньше водители поворачивали на перекрестках и должны были пропускать пешеходов. То теперь для всех предусмотрена своя фаза зеленого. По логике это должно исключить конфликты между машинами и людьми, но на практике всем приходится ждать зеленого дольше, поэтому водители пытаются нагнать потерянное время, едут более агрессивно и быстро, а пешеходы, уставшие ждать зеленый, перебегают перекрестки на красный. Власти Петербурга осознали проблему еще в начале года.

- Изменения вводились на участках с интенсивным движением транспорта, но в итоге привели к серьезным пробкам на улично-дорожной сети. Кроме того, введение выделенной пешеходной фазы создает предпосылки к нарушениям пешеходами требований ПДД, связанным с пересечением перекрестка «по диагонали» вне зоны пешеходных переходов. Такой маршрут становится опаснее, когда перекресток больше. В ситуации если пешеход в конце зеленой фазы оказывается в центре перекрестка, он может не успеть покинуть его к моменту начала движения транспорта, - объясняли в Комитете по транспорту Северной столицы.

МОСКВА НЕ УСЛЫШАЛА

Вице-губернатор Кирилл Поляков и депутаты ЗакСа обращались в федеральное Министерство транспорта и ГАИ с просьбой изменить ГОСТ, но проблема не решилась. По данным «КП», пару недель назад больную тему обсуждали на совещании в Смольном. Со стороны ГАИ звучало предложение дать пешеходам больше времени за счет машин, но радикально это проблему не решит.

- В определенных ситуациях разделение потоков работает хорошо, - говорит Попов. - Например, на перекрестке проспектов Ленина и Чкаловского: это маленькие улицы, цикл получается короткий, и пешеходы успевают перейти дорогу по диагонали. Если же перекресток больше, то все происходит наоборот. Например, перекресток Ленинского проспекта и проспекта Жукова: человеку надо выстоять два цикла (каждый по три минуты) плюс дойти, а чтобы добраться до нужной остановки, уходит семь-восемь минут, и это ненормально для города. Мы анализировали суточное видео на проспекте Большевиков после перевода светофоров на новый режим - пешеходы просто бегут на красный, потому что не хотят ждать.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Что дальше?

По словам эксперта, для изменения ГОСТа достаточно поправки в приказ Гостандарта. При этом петербургские власти не требуют отменить это правило - достаточно разрешить региону принимать решение по ситуации: если поток машин и пешеходов позволяет разделить потоки, то это можно сделать, если людей и авто слишком много, то оставить все по старинке.

- Мы сейчас собираем статистику, анализируем ее и в ближайшее время отвезем все материалы в Москву, в Научный центр безопасности дорожного движения. Надеемся, что получим поддержку в нашем желании изменить ГОСТ, - отметил Дмитрий Попов.

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