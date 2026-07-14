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Общество14 июля 2026 14:40

ГАРАЖ ФЕСТ 2026: 1000 км, дрифт и звёзды

Гостей фестиваля ждет марафон скорости, музыки и драйва
Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет центральным событием автомобильного лета. Фото предоставлено организатором.

Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет центральным событием автомобильного лета. Фото предоставлено организатором.

18 и 19 июля 2026 года автодром «Игора Драйв» в пятый раз станет точкой притяжения всех, кто живет скоростью, музыкой и драйвом. Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет центральным событием автомобильного лета и соберет на одной площадке профессиональный автоспорт, выставку уникальных машин, медийных звезд, живые концерты и масштабную развлекательную программу для всей семьи. В этом году ГАРАЖ ФЕСТ выходит на новый уровень: гостей ждет самая продолжительная гонка в истории фестиваля, сражение блогеров в трех дисциплинах и мобильное приложение, которое сделает навигацию по празднику еще удобнее.

Автоспорт

Главная гоночная премьера — субботний марафон «1000 километров Игора Драйв». Впервые в истории российского автоспорта на автодроме пройдёт 8-часовая гонка на выносливость с участием ведущих команд марафонских серий. В воскресенье эстафету подхватит Кубок GT — заезды мощных спорткаров BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota, которые уже полюбились зрителям в прошлом году.

Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС. Легендарный «бетонный Колизей» проверит пилотов на прочность: в субботу — одиночные квалификации, в воскресенье — парные заезды на выбывание.

Медиа Гонки

Проект Медиа Дрифт, успешно прошедший в прошлом году, превратился в полноценное многоборье. Блогеры сразятся в трёх дисциплинах: тайм-атаке на болидах «Формулы-4», парном дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. Победитель определится по сумме результатов, что уравняет шансы участников.

За руль сядут BigRussianBoss, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников, Ян Дилан и Екатерина Тюрина. 18 июля с 17:00 до 19:00 все участники Медиа Гонок проведут автограф-сессию в зоне «Автокультура», а в воскресенье примут участие в параде пилотов РДС.

Выставка «Автокультура»

Тема этого года — «Большое путешествие». Посетители увидят редкие спорткары класса Гран-туризма, автомобили для дальних странствий и гоночные машины. В лектории выступят путешественники и автожурналисты — расскажут, как подготовить машину к многодневному пробегу и поделятся маршрутами.

Несколько раз в день будут проходить автодефиле — машины проедут по красной ковровой дорожке перед зрителями. В воскресенье на трассе состоится масштабный парад десятков автомобилей.

В зоне RDRC (чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу) развернётся «живой музей» дрэг-техники: от сверхмощных «Жигулей» до прототипов мощностью 4000 сил. В воскресенье пройдут шоу-заезды на прямой старт-финиш.

Гостей фестиваля ждет марафон скорости, музыки и драйва. Фото предоставлено организатором.

Гостей фестиваля ждет марафон скорости, музыки и драйва. Фото предоставлено организатором.

Концерты

Вечером 18 июля на сцену выйдет Полина Гагарина. 19 июля эстафету подхватит Ваня Дмитриенко, а атмосферу дополнит группа «Комната культуры».

Для всей семьи

На фестивале обновлённая фудкорт-зона: фудтраки, корнеры и смокеры с большим выбором кухонь. Для детей — зона с аниматорами, играми и мастер-классами. Главный талисман — рысь Сид — будет встречать гостей, фотографироваться и дарить сувениры.

Впервые заработает «Почта ГАРАЖ ФЕСТ» при поддержке «Почты России»: можно отправить лимитированные открытки с фестиваля в любую точку страны. В зонах партнёров — розыгрыши призов, радиоуправляемые машинки и краштесты.

Студия ВК и мобильное приложение

Оба дня будет работать студия ВК — прямые включения, интервью со звёздами и репортажи с площадок. В мобильном приложении фестиваля — расписание, интерактивная карта, аудиогид по выставке, трансляции гонок и уведомления о главных событиях.

Билеты уже в продаже на официальном сайте. Ждём вас 18 и 19 июля на «Игора Драйв». Будет громко, ярко и незабываемо.

Реклама. ООО «Игора Драйв». ИНН: 7801321150. erid: 2W5zFHEqtLy