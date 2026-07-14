ГАРАЖ ФЕСТ 2026: 1000 км, дрифт и звёзды

Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет центральным событием автомобильного лета. Фото предоставлено организатором.

18 и 19 июля 2026 года автодром «Игора Драйв» в пятый раз станет точкой притяжения всех, кто живет скоростью, музыкой и драйвом. Юбилейный фестиваль ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 станет центральным событием автомобильного лета и соберет на одной площадке профессиональный автоспорт, выставку уникальных машин, медийных звезд, живые концерты и масштабную развлекательную программу для всей семьи. В этом году ГАРАЖ ФЕСТ выходит на новый уровень: гостей ждет самая продолжительная гонка в истории фестиваля, сражение блогеров в трех дисциплинах и мобильное приложение, которое сделает навигацию по празднику еще удобнее.

Автоспорт

Главная гоночная премьера — субботний марафон «1000 километров Игора Драйв». Впервые в истории российского автоспорта на автодроме пройдёт 8-часовая гонка на выносливость с участием ведущих команд марафонских серий. В воскресенье эстафету подхватит Кубок GT — заезды мощных спорткаров BMW, Mercedes-AMG, Porsche и Toyota, которые уже полюбились зрителям в прошлом году.

Параллельно на дрифт-площадке состоится этап Открытого чемпионата РДС. Легендарный «бетонный Колизей» проверит пилотов на прочность: в субботу — одиночные квалификации, в воскресенье — парные заезды на выбывание.

Медиа Гонки

Проект Медиа Дрифт, успешно прошедший в прошлом году, превратился в полноценное многоборье. Блогеры сразятся в трёх дисциплинах: тайм-атаке на болидах «Формулы-4», парном дрифте и дрэг-рейсинге на 200 метров. Победитель определится по сумме результатов, что уравняет шансы участников.

За руль сядут BigRussianBoss, создатель канала «Форсаж» Антон Скрыпников, Ян Дилан и Екатерина Тюрина. 18 июля с 17:00 до 19:00 все участники Медиа Гонок проведут автограф-сессию в зоне «Автокультура», а в воскресенье примут участие в параде пилотов РДС.

Выставка «Автокультура»

Тема этого года — «Большое путешествие». Посетители увидят редкие спорткары класса Гран-туризма, автомобили для дальних странствий и гоночные машины. В лектории выступят путешественники и автожурналисты — расскажут, как подготовить машину к многодневному пробегу и поделятся маршрутами.

Несколько раз в день будут проходить автодефиле — машины проедут по красной ковровой дорожке перед зрителями. В воскресенье на трассе состоится масштабный парад десятков автомобилей.

В зоне RDRC (чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу) развернётся «живой музей» дрэг-техники: от сверхмощных «Жигулей» до прототипов мощностью 4000 сил. В воскресенье пройдут шоу-заезды на прямой старт-финиш.

Гостей фестиваля ждет марафон скорости, музыки и драйва. Фото предоставлено организатором.

Концерты

Вечером 18 июля на сцену выйдет Полина Гагарина. 19 июля эстафету подхватит Ваня Дмитриенко, а атмосферу дополнит группа «Комната культуры».

Для всей семьи

На фестивале обновлённая фудкорт-зона: фудтраки, корнеры и смокеры с большим выбором кухонь. Для детей — зона с аниматорами, играми и мастер-классами. Главный талисман — рысь Сид — будет встречать гостей, фотографироваться и дарить сувениры.

Впервые заработает «Почта ГАРАЖ ФЕСТ» при поддержке «Почты России»: можно отправить лимитированные открытки с фестиваля в любую точку страны. В зонах партнёров — розыгрыши призов, радиоуправляемые машинки и краштесты.

Студия ВК и мобильное приложение

Оба дня будет работать студия ВК — прямые включения, интервью со звёздами и репортажи с площадок. В мобильном приложении фестиваля — расписание, интерактивная карта, аудиогид по выставке, трансляции гонок и уведомления о главных событиях.

Билеты уже в продаже на официальном сайте. Ждём вас 18 и 19 июля на «Игора Драйв». Будет громко, ярко и незабываемо.

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