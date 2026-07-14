Прибывшие на место росгвардейцы вместе с охраной музея задержали обоих руферов. Фото: Росгвардия по СПб и ЛО

Двое любителей экстрима проникли в Эрмитаж и забрались на крышу Зимнего дворца. Снимал их оттуда наряд Росгвардии. Теперь нарушителям грозит административная ответственность за проникновение на охраняемый объект.

Сигнал о проникновении поступил в Росгвардию от службы безопасности Эрмитажа примерно в 4 часа утра. Охрана музея сразу выставила дополнительные посты на всех возможных путях спуска, чтобы нарушители не смогли скрыться.

Подростки на крыше Эрмитажа Видео: Росгвардия по СПб и ЛО

- Прибывшие на место росгвардейцы вместе с охраной музея задержали обоих руферов. Их передали наряду группы задержания вневедомственной охраны по Центральному району, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции для разбирательства. Второго, который пожаловался на плохое самочувствие, на скорой отправили в городскую больницу.

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