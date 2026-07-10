Жара вернулась в Петербург после аномальных холодов: Синоптик Леус о погоде в Петербурге на 10 июля

Столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июля в Петербурге установится теплая и сухая погода. Город окажется под влиянием барического гребня с востока - это значит, что осадков не ожидается. Об этом сообщи ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Будет переменная облачность, а столбики термометров поднимутся до +23...+25 градусов, - написал синоптик в своем telegram-канале.

В Ленинградской области температура будет колебаться от +21 до +26 градусов. На востоке региона возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 763 мм ртутного столба - это выше нормы.

Завтра, в субботу, погода изменится. Вечером местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью температура опустится до +17...+19 градусов, а днем воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max