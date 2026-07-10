30-градусная жара наступает на Петербург: Синоптик Колесов рассказал о погоде в выходные 11 и 12 июля

Дожди начнутся ночью и продолжатся завтра во второй половине дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербуржцев ждут аномально жаркие выходные – 11 и 12 июля столбики термометров покажут около 30 градусов жары. Даже дожди, а местами ожидаются ливни и грозы, не остудят раскаленный воздух. Об этом предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Сегодня днем в Петербурге воздух прогреется до +25 градусов. Утром температура уже почти достигла +21 градуса, облаков пока мало, но с юго-востока медленно приближается атмосферный фронт, - написал Колесов в своем telegram-канале. - Дожди начнутся ночью и продолжатся завтра во второй половине дня - возможны отдельные ливни и грозы.

А вот в воскресенье осадков уже не будет. Днем столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов - это максимум в ближайшие дни. Ночью тоже будет очень тепло - от +16 до +18 градусов, а в воскресенье ночью ожидается до +20 градусов.

Петербуржцам рекомендуют носить головные уборы, пить больше воды и не находиться подолгу на открытом солнце. Пляжи и парки будут работать в обычном режиме, а вечером можно гулять до позднего времени - ночи теплые, ветра почти нет.

На следующей неделе немного похолодает, но днем все еще будет +25…+28 градусов.

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