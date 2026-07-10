Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за грозы 11 июля

Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 11 июля объявлен желтый уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, он будет действовать с 6 до 21 часа. Причина - гроза, которая ожидается в городе во второй половине дня.

Желтый уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов просят быть осторожными. Дожди начнутся ночью и продолжатся днем, возможны ливни и грозы.

- Во время грозы лучше не выходить из дома без необходимости, не укрываться под деревьями и не парковать машины рядом с высокими конструкциями, - предупредили в региональном МЧС.

А вот в воскресенье осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Ночью тоже тепло - от +16 до +18 градусов, в воскресенье ночью ожидается до +20 градусов.

Синоптики рекомендуют следить за прогнозами и не забывать зонты в субботу. Воскресенье будет солнечным и подходящим для прогулок. Власти рекомендуют следить за обновлениями прогноза. Жара продержится как минимум до начала следующей недели.

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