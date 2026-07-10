Землетрясение, цунами и бравый гардемарин: Спустя 118 лет в Петербурге увековечат подвиг русских матросов на Сицилии

В основе композиции - реальный человек. Фото: предоставлено "КП".

25 июля в Кронштадте появится памятник «Ангелы Мессины», посвященный героям-морякам. Его установят в сквере у Тулонской аллеи. Как рассказал «КП-Петербург» инициатор установки монумента председатель правления фонда «Суворов» Айрат Гафуров, идея возникла после посещения Сицилии. Там спустя больше чем 100 лет по-прежнему помнят подвиг русских моряков, которые пришли на помощь жителям городка Мессина, разрушенного катастрофическим землетрясением.

- В Мессине я увидел улицы, названные в честь русских моряков, услышал рассказы потомков спасенных семей и почувствовал искреннюю благодарность, которую жители города сохранили спустя более века, - рассказал Гафуров. – Удивительно, но на родине героев не существует ни памятника, ни даже памятной доски, посвященной этому подвигу. Мы решили исправить эту историческую несправедливость и установить памятник в Кронштадте. Именно отсюда в сентябре 1908 года в поход вышла эскадра русских кораблей на учения в Средиземное море, чьи экипажи совершили один из самых благородных подвигов в истории российского флота. Памятник будет напоминать о нравственных ценностях, которые лежат в основе русской цивилизации.

Памятник установят в Кронштадте. Фото: предоставлено "КП".

В основе памятника – реальный человек. Это 20-летний гардемарин Георгий Вахтин, служивший на крейсере «Богатырь». Во время спасательной операции он нашел под завалами трехлетнюю девочку Джованну. Ее родители погибли под обломками собственного дома. Девочка со своей собачкой провела несколько дней на российском корабле, Вахтин даже хотел удочерить Джованну. Но нашлась итальянская семья, которая забрала малышку. Именно этот сюжет: русский моряк, держащий на руках итальянскую девочку, и был воплощен в бронзе.

- Мы вложили в этот памятник душу. Изучали историю события, много времени провели в Военно-морском музее, смотрели оригиналы фотографий со спасательной операции. Год лепили фигуру из глины, только положение ноги переделывали 17 раз, - рассказал автор проекта, архитектор Денис Бобылев. - В памятнике много нюансов. Например, при определенном ракурсе силуэт девочки напоминает карту Италии.

СПРАВКА «КП»

Трагедия произошла 28 декабря 1908 года. В городе Мессина на Сицилии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами и практически уничтожило городок. Катастрофа унесла жизни более 80 тысяч человек. Первыми на помощь пострадавшим прибыли корабли русской Балтийской эскадры, которые находились на учениях. Русские моряки несколько дней разбирали завалы, спасали людей, организовывали эвакуацию и лечение. «Ангелы Мессины», как потом назвали русских моряков, спасли 2400 человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Новой Ладоге установят памятник молодому Суворову

Городок на берегу Ладожского озера тесно связан с биографией прославленного полководца. Александр Суворов еще в чине полковника командовал Суздальским полком, расквартированным в Новой Ладоге. Этот эпизод из жизни будущего генералиссимуса и хотят отметить. Фонд «Суворов» представил проект памятника полководцу.

- Городу Новая Ладога обязательно нужен памятник молодому Суворову. Он изображен на нем весь в движении, заряжен на успех, полон сил и энергии. Он знает, какие задачи перед ним стоят и как эти задачи выполнять, - считает Айрат Гафуров.

Памятник Суворову установят в Новой Ладоге. Фото: предоставлено "КП".

Композицию с фигурой генералиссимуса дополнят четыре старинные чугунные пушки, размещенные по углам основания. Дата установки памятника пока не определена.

ТТХ памятника

Высота всей композиции 6,5 метра

Высота фигуры – 2,7 метра

Пьедестал – гранит

Фигура – бронза

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