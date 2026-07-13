«Нашу Миланочку убили»: Родители погибшей 12-летней девочки в Ленобласти впервые вышли на связь

Девочку, убитую в садоводстве Ленобласти, на Колпинском кладбище.

Трагедия произошла 2 июля 2026 года. 12-летняя Милана ушла за грибами в лес неподалеку от садоводства «Захожье-2» в Ленобласти и пропала. Тело ребенка позже нашли без признаков жизни - в лесу, в зарослях высокой травы. По данным следствия, школьнице нанесли не менее 29 колото-резаных ран, а затем задушили лямкой рюкзака, также на девочке не было одежды. Семья Миланы, ставшей жертвой жестокого убийства, впервые заговорила и поблагодарила всех, кто участвовал в поисках ребенка и поддерживал их в страшные дни.

По подозрению в убийстве был задержан 42-летний Фёдор Мехнин член правления садоводства, которого соседи и знакомые знали как «своего парня и благодела»: рукастого мастера, активиста субботников, помогавшего с ремонтом квартир и благоустройством территории. На допросе мужчина признался, что заметил девочку со спины и из-за ее роста принял за взрослую женщину, после чего решил напасть. Позже он рассказывал следователям, что уже 15 лет фантазировал о подобном. В момент задержания при нем нашли около миллиона рублей, которые он, предположительно, забрал из сейфа своей фирмы.

Неделю спустя после трагедии - впервые с момента убийства - родители Миланы выступили с публичным обращением.

- Спасибо каждому, кто откликнулся, кто приехал искать, распространял информацию, переживал вместе с нами, молился, поддерживал добрым словом и оказал финансовую помощь. В такие тяжелые дни мы увидели, сколько вокруг неравнодушных людей с большим сердцем, - написала семья убитой девочки.

Родители назвали дочь «Милашечкой» и признались, что произошедшее - это горе, «с которым невозможно смириться, и боль, которую невозможно выразить словами». Но, несмотря на случившееся, семья нашла в себе силы сказать спасибо.

- Ваша доброта, отзывчивость и желание помочь стали для нашей семьи настоящей поддержкой.

Обвиняемый в настоящее время находится в СИЗО. Также, ранее были слухи о попытке мужчины свести счеты с жизнью, однако ФСИН опровергла «КП-Петербург» эту информацию.

Уголовное дело продолжают расследовать.

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