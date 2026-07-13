В Петербурге заработал упрощенный порядок установки шлагбаумов во дворах

Для Центрального района упрощенная установка шлагбаумов особенно актуальна. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям центральных районов Северной столицы стало проще закрыть свои дворы от посторонних машин, которые пытаются избежать платы за парковку. По поручению губернатора Александра Беглова в Петербурге был разработан упрощенный порядок установки шлагбаумов. Алгоритм уже начал действовать. В Смольном полагают, что это станет эффективным инструментом решения проблемы с запаркованностью дворов.

- После того как ввели платные парковки, в центральных районах нашего города автомобилисты просто стали заезжать во дворы и там парковать свои автомобили, потому что там нет оплаты за парковку. Вопрос о шлагбаумах сразу же встал, - отметил спикер городского парламента Александр Бельский. - Оказалось, что у правительства достаточно полномочий, чтобы самим решить этот вопрос. Сейчас уже определен упрощённый порядок для того, чтобы можно было устанавливать шлагбаумы.

Над решением проблемы депутаты работали два года. Специальная комиссия разрабатывала предложения для создания простого алгоритма по установке шлагбаумов. Однако Смольный нашел возможность решить вопрос быстро и без изменения законодательства.

- Для Центрального района упрощенная установка шлагбаумов особенно актуальна, в том числе для домов рядом с Московским вокзалом. Жители регулярно обращаются к нам с такими просьбами, - подчеркнула глава МО «Лиговка-Ямская» Екатерина Смирнова.

Теперь жителям необходимо провести общее собрание собственников, определить порядок проезда и ответственных, получить не менее 2/3 голосов и подать заявление в КИО. Муниципалитет поможет пройти все этапы оформления. Чем проще и понятнее процедура, тем быстрее жители смогут защитить свои дворы от постороннего транспорта.

Ранее жители центра города столкнулись с тем, что правила запрещали устанавливать шлагбаумы на участках, которые не было сформированы. А это типовая ситуация в исторических районах Петербурга. Чтобы установить что-либо требовался проект благоустройства, это дорого и долго для горожан. Теперь же этот документ не необязателен. Достаточно разрешения КИО на использование земельного участка.

При этом в Смольном реализовали принцип одного окна, когда достаточно обратиться в КИО, и комитет сам согласует установку шлагбаума с районной администрацией, комитетами по энергетике и благоустройству.

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Как установить шлагбаум

Провести общее собрание собственников. «За» должны сказать не менее двух третей собственников. В протоколе важно описать порядок работы шлагбаума: как будут въезжать жители, должен быть круглосуточный доступ пешеходов и маломобильных граждан, а так же проезд экстренных и коммунальных служб. Кроме того, жители должны определить источник финансирования установки и содержания шлагбаума, назначить уполномоченного от дома и составить схему размещения и проект шлагбаума (тип, размер, внешний вид).

Передать эти документы в Комитет по управлению имуществом. КИО проверяет бумаги и согласовывает с другими ведомствами. После этого выдается разрешение.

ВАЖНО

По такой схеме не получится установить шлагбаум на чужих участках, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, на тротуарах уже 3 метров, если не остается 1,5 м для пешеходов и уборочной техники. Кроме того, нельзя ставить такие конструкции на территориях ЗНОП, в охранных зонах инженерных сетей, на пешеходных переходах и ближе 5 метров перед ними, на проезжей части. Еще один запрет – нельзя ограничивать доступ к объектам инфраструктуры, например школам и поликлиникам.