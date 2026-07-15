Непрерывные поиски, дроны и вертолет: 86-летняя бабушка пять дней выживала на болотах в Ленобласти

Женщину удалось отыскать спустя пять дней неизвестности и блужданий. Фото: vk.com/extremum

В Ленобласти спасли 86-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу. Женщину удалось отыскать спустя пять дней неизвестности и блужданий. 9 июля женщина ушла в лес за грибами и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к добровольцам. На помощь пришли волонтеры отрядов «Экстремум», «Северо-Запад» и «ЛизаАлерт», а также спасатели ПСО «Новая Ладога».

Работать пришлось в непростых условиях: отсутствие связи, глухой лес, болота, но добровольцы не отступили, вновь и вновь прощупывая квадрат за квадратом темного лесного массива. Женщину искали не только пешие группы, но и на вертолете. Также в поисках задействовали квадрокоптер. В непрерывных поисках участвовали и родственники жензины.

На пятый день пожилую женщину удалось найти в труднодоступном месте. Она была истощена, но жива. Пенсионерка сумела преодолеть холод, голод и страх, проведя пять дней в лесу и болотах.

- Пенсионерку эвакуировали и передали медикам, - поделились волонтеры «Экстремума».

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