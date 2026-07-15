T2 расширяет инфраструктуру в спальных районах Петербурга. Фото: пресс-служба Т2.

T2 продолжает развитие сети в жилых кварталах Петербурга и Ленобласти. С начала года в эфир выведены базовые станции в Приморском, Выборгском, Кировском, Невском, Московском, Фрунзенском районах, а также в Парголово, Колпино и Шушарах.

В фокусе внимания оказались локации плотной жилой застройки и новые кварталы. Масштабной зоной модернизации стал север города. Инженеры разместили базовые станции внутри проекта комплексного освоения территории во Всеволожском районе на границе Мурино и Нового Девяткина – связью обеспечены жители ЖК «Девяткино Парк», ЖК «Новое Мурино» и высотные дома деревни Новое Девяткино. Также объекты связи появились в поселке Романовка вдоль Дороги Жизни. Доступ к цифровым сервисам получили не только жители малоэтажных комплексов, но и автомобилисты.

В Выборгском районе новые объекты связи заработали на Заречной улице в Парголово, что улучшило качество сигнала для резидентов «Северной долины». В Приморском районе модернизирована сеть на территории ЖК «Тайм Сквер», а также в зоне старой застройки в Коломягах.

В Московском районе установка базовых станций обеспечила уверенный прием для жителей ЖК «4You». Не остался без внимания крупный жилой массив вдоль Пулковского шоссе – связь улучшили для резидентов ЖК «Зеленый квартал». Телеком-объекты появились также возле ЖК «Питер». В Пушкинском районе в зону цифровых улучшений также вошли жилые корпуса «Образцового квартала» в Шушарах. В городе Сосновый Бор установлены объекты связи в 10-м микрорайоне.

Сергей Глущенко, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» T2

«Стратегия расширения телеком-инфраструктуры неразрывно связана с графиками ввода жилья крупнейших застройщиков. Наша цель – обеспечить свободный доступ к привычным цифровым сервисам как жителям исторических кварталов, так и новосёлам в густонаселенных жилых комплексах на окраинах Петербурга. Надежная отказоустойчивая сеть – это не только базовый комфорт жителей, но и вклад в развитие активно застраиваемых территорий».

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