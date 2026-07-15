13 лодок отправили на штрафстоянки за нарушение правил на Неве

Штраф для физлиц составляет 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге с начала навигационного сезона патрульная служба агентства внешнего транспорта ввела новую меру – за нарушения правил на воде у владельцев изымают маломерные суда. На штрафстоянке сейчас находятся 13 лодок.

- В этом году ввели новые ограничения: с 23:00 до 5:00 запрещено движение маломерных судов в центре города, а гидроциклам и лодкам без регистрации вход в центральную акваторию закрыт полностью, - рассказал первый замдиректора Агентства внешнего транспорта Комтранса Дмитрий Куклин.

За нарушение правил теперь изымают суда. Штраф для физлиц составляет 5 тысяч рублей, для юрлиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Судно могут задержать до вынесения постановления и уплаты штрафа. Если владелец начинает спорить, разбирательство может затянуться на дни и даже недели.

Строгие меры связаны с безопасностью: маломерные суда часто сдают в аренду людям без прав и опыта. В этом сезоне уже зафиксировано 86 нарушений. Власти уверены, что изъятие лодок заставит недобросовестных владельцев соблюдать правила.

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