140 лет старейшей электросетевой компании страны – «Россети Ленэнерго»

16 июля 1886 года император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения». Фото: «Россети Ленэнерго».

16 июля 1886 года император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения». Это день стал точкой отсчёта всей «электрической эры» России. Сегодня «Россети Ленэнерго» — это 140 лет истории, героических подвигов, технологических прорывов и ежедневной работы, без которой невозможно представить жизнь современного мегаполиса.

Истоки: от «фабрики электричества» до европейского первенства

Уже в 1886 году по указу Александра III был электрифицирован Зимний дворец — для этого во втором дворе Эрмитажа возвели электростанцию, которую современники называли «фабрика электричества». А через год, в 1887-м, свет пришёл в Царское Село. Спустя три года эта станция стала первой в Европе станцией переменного тока, а сам Царскосельский дворец и город превратились в самый освещённый электричеством город Европы.

В 1887 году свет пришёл в Царское Село. Фото: «Россети Ленэнерго».

К концу XIX века темпы электрификации Петербурга поражали: к 1896 году в городе действовало около 200 источников энергии. 16 ноября 1898 года на Обводном канале запустили первую крупную электростанцию «Общества электрического освещения». Следом появились объекты на Новгородской улице и набережной Фонтанки — они работают и поныне, храня память о дореволюционной энергетике.

Эпоха перемен: от национализации до ГОЭЛРО

Революция 1917 года изменила всё. «Общество 1886 года» было национализировано, а в 1919-м вошло в состав Объединения государственных электрических станций. Предприятие несколько раз меняло названия: в 1922 году — трест «Петроток», в 1924-м — «Электроток», пока в 1932-м не появилось самое известное имя — «Ленэнерго».

1920-е стали временем великих строек. В 1922 году запустили первую тепловую электростанцию по плану ГОЭЛРО — «Уткина Заводь» (впоследствии «Красный Октябрь»). А 19 декабря 1926 года торжественно ввели в строй Волховскую ГЭС — первую и на тот момент самую мощную гидроэлектростанцию страны. Именно с появлением Волховской ГЭС, подстанции «Волхов-Северная» и соединяющих их линий электропередачи начала формироваться Ленинградская энергосистема.

19 декабря 1926 года торжественно ввели в строй Волховскую ГЭС . Фото: «Россети Ленэнерго».

Ещё одним техническим чудом стал пуск в декабре 1933 года Нижне-Свирской ГЭС — первой в мире гидроэлектростанции, построенной на плывущем грунте (девонских глинах). От неё к Ленинграду протянули первую в стране ЛЭП напряжением 220 кВ длиной 240 километров.

Блокада. «Кабель жизни» и «Ледовая линия»

С началом Великой Отечественной войны энергосистема Ленинграда оказалась под ударом. 8 сентября 1941 года замкнулось кольцо блокады. Все ГЭС, питавшие город, оказались на оккупированных территориях, а две оставшиеся ТЭЦ едва справлялись с нагрузкой.

25 января 1942 года вошло в историю как «чёрный день» ленинградской энергетики: после налёта вражеской авиации в строю осталась всего одна турбина на станции № 1 у Обводного канала. Электричество подавали только хлебозаводу, госпиталю и Смольному. Город погрузился во тьму.

Перелом наступил 23 сентября 1942 года. Именно тогда в осаждённый Ленинград снова пошла энергия с Волховской ГЭС. Энергетики «Ленэнерго» совершили невозможное: за 48 дней вместо отведённых Военным советом 56 они под непрерывными бомбёжками и артобстрелами проложили по дну Ладожского озера пять нитей «Кабеля жизни». Заработали оборонные заводы, запустили несколько трамвайных линий, а в 3000 жилых домов вернулся свет. Это были не просто киловатт-часы — это была надежда и вера в Победу.

Работы по прокладке «Кабеля жизни». Фото: «Россети Ленэнерго».

В январе 1943 года энергетики построили «Ледовую линию» 60 кВ — опоры вмораживали прямо в лёд Ладоги, что позволило вдвое увеличить передаваемую городу мощность. Линия проработала 68 дней.

Восстановление и новый рывок

После Победы восстановление шло быстрыми темпами. Уже в 1949 году энергосистема Ленинграда вернулась на довоенный уровень по мощности и выработке, а в 1950-м превысила его на 16%.

После Победы восстановление шло быстрыми темпами. Фото: «Россети Ленэнерго».

1 октября 1964 года сформировали электросетевой комплекс Ленинградской области — те предприятия, что сегодня являются филиалами «Россети Ленэнерго». К 1967 году электричество получили все колхозы и совхозы региона, а к 1975-му — каждый населённый пункт .

Сегодняшний день: автоматизация, мощность, надёжность

В 2020 году компания вошла в Группу «Россети» и получила современное наименование «Россети Ленэнерго», сохранив при этом историческое имя как символ преемственности и уважения к славному прошлому.

Сегодня это крупнейшая электросетевая компания Северо-Запада России. Фото: «Россети Ленэнерго».

Сегодня это крупнейшая электросетевая компания Северо-Запада России. В её составе — 9 филиалов, более 33 тысяч подстанций, свыше 55 тысяч километров воздушных и 34 тысяч километров кабельных линий электропередачи. Штат насчитывает почти 9 тысяч высококвалифицированных специалистов.

Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин:

«140 лет - это не просто дата в календаре, это большая история компании, с которой началась история развития всей электроэнергетической отрасли страны. Сегодня мы строим будущее на фундаменте, заложенном нашими предшественниками. Миссия компании неизменна во все времена: надежное электроснабжение потребителей. Мы создаем условия для роста и развития Петербурга и Ленинградской области, обеспечиваем комфортную жизнь миллионов людей, стабильную работу предприятий, транспорта, социально значимых объектов. Компания модернизирует электросетевой комплекс, участвует в масштабных инфраструктурных проектах. Мы гордимся своей историей и уверенно смотрим вперед. Главная ценность «Россети Ленэнерго» — это коллектив, наши работники, чей повседневный труд составляет основу всех достижений».