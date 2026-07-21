«Самый холодный день на неделе»: Синоптик Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на 21 июля

В среду также ожидаются кратковременные дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля в Петербурге не самая благоприятная погода – дожди, туман и ветра накрыли Северную столицу из-за влияния северной периферии циклона. Облачность и местами сильные дожди, существенно снижают поступление солнечного тепла. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус. По прогнозам, вторник станет самым холодным днем на этой неделе.

- Температура воздуха в городе составит +15…+17°, а в Ленинградской области - +13…+18°, на юге региона местами до +21°. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 756 мм рт. ст., что ниже нормального уровня, - рассказал синоптик.

Жителям и гостям Петербурга стоит учесть погодные условия при планировании своих дел. Не забудьте взять с собой зонт и теплую одежду.

В среду также ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура будет колебаться в пределах +12…+14°, а днем поднимется до +18…+20°.

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