T2 запускает гастрономическую коллаборацию с резидентами Севкабель Порта. Фото: пресс-служба Т2.

T2 запускает специальный проект «Траектории связи и вкуса» в 11 заведениях Севкабель Порта, которые представят оригинальные закуски, блюда и коктейли в оттенках мадженты. Все гости пространства могут оценить авторское меню и получить возможность выиграть билет на мультимедийную выставку «Траектории интервалов». А для абонентов T2 действуют специальные цены на все позиции.

С 20 июля по 31 августа гости Севкабель Порта могут попробовать уникальные блюда и коктейли, главной визуальной компонентой которых стал фирменный цвет T2: нежную панна-котту с ежевичным вареньем вOssu, ризотто с вяленой свеклой и соленым творогом в PioAlPorto, оленину по-северному с розовым пюре в Карелле, розовые сырники в MNTN COFFEE, пиццу «Розовый вайб» на хрустящем розовом тесте в CrispyPizzaи многое другое. Познакомиться с полным списком заведений и меню можно на сайте.

Для клиентов оператора действует специальная цена на меню проекта: активировать предложение можно в программе лояльности «Больше». Абонентам T2 также доступна скидка 20% на билеты на выставку «Траектории интервалов» и мероприятия параллельной программы.

Иван Войтков, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» T2

«Выставка «Траектории интервалов» исследует границы восприятия через свет, звук и технологии. Наша задача – сделать этот опыт осязаемым не только визуально, но и физически, задействовав все органы чувств, включая вкус. Мы хотели задействовать локальное комьюнити Севкабель Порта и дать петербуржцам еще один повод заглянуть на территорию цифрового искусства».

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