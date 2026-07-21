На автозаводе в Шушарах запустили производство новой модели TENET A8

Новую модель начали выпускать на заводе в Шушарах. Фото: "АГР"

Автомобильный холдинг «АГР» сообщил о новой модели, которую будут выпускать на автозаводе в Шушарах на юге Петербурга. Как сообщили в пресс-службе компании, в Северной столице будут производить седан TENET A8.

- Производство нового седана организовано по полному циклу: со сваркой, окраской и сборкой автомобилей. Все ключевые участки производства объединены в многоуровневую систему управления и контроля качества, - отметили в компании. - TENET A8 создан с учетом российских дорожных и климатических условий. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова.

Завод в Шушарах ранее принадлежал американской компании General Motors. После 2014 года она прекратила работу в России. Несколько лет производственная площадка пустовала. Затем промышленный комплекс перешел компании «АГР», которая так же владеет бывшим заводом «Хенде» в Каменке и автозаводом в Калуге. В Петербурге на площадях в Шушарах уже выпускаются автомобили новой марки JELAND, созданной в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в Шушарах запустили еще один пустовавший автозавод. На бывшем предприятии «Тойота» начали выпускать премиальные авто под брендом Senat.

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