Смольный назвал, где пройдут шесть новых трамвайных линий в Петербурге

Развития трамвайной сети – один из приоритетов общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Северной столице до 2030 года спроектируют шесть новых трамвайных линий. Об этом на заседании правительства Петербурга 21 июля сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов.

- Развития трамвайной сети – один из приоритетов общественного транспорта. Определены шесть направлений, которые можно реализовать быстро до 2030 года, - заявил он.

По данным Варова, одна из новых линий пройдет по улице Авиаконструкторов, чтобы лучше связать север города с Приморским районом. Еще две линии - в Красносельском районе: по проспекту Ветеранов и Маршала Казакова. Одну ветку планируют пустить от станции метро «Рыбацкое» к Советскому проспекту, который сейчас расширяют до четырех полос. Пятая линия пройдет в районе Парнаса по улице Михаила Дудина и обеспечит связь на севере городе.

- Самый сложный проект связан с районом «Цветной город» от Руставели до Кузнецовского проспекта, там предусмотрен путепровод через кольцевую. Эта ветка будет дольше всего проектироваться, - отметил Евгений Варов.