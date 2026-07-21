«Будущее нельзя предсказать, но можно спроектировать»: Петербург готовится к форуму о глобальных рисках

Уникальность проекта заключается в совмещении тем глобальных рисков и критического анализа информационных мифов. Фото: Дарья ЧАУС.

Петербург готовится принять первый всемирный форум «Глобальные риски цивилизации – мифы и реальность». На пресс-конференции в ТАСС организаторы рассказали, что к обсуждению хотят привлечь обычных людей, а также подключить нейросети и журналистов, чтобы вместе разбираться с ложными новостями.

Руководитель проекта «ГлоРис» Алексей Козырев отметил высокий уровень тревожности в обществе, который подпитывается недостоверными новостями. Он сообщил, что анализ публичного информационного поля выявил значительный процент материалов, формирующих у аудитории ощущение неизбежности катастроф.

Особую опасность, по словам Козырева, представляют не только тревожные, но и излишне успокаивающие фейки, которые могут притуплять бдительность в вопросах экологии, здравоохранения и энергетической безопасности. Задача форума – научиться дифференцировать такие сообщения.

Научный руководитель Президентской академии в Петербурге Владимир Шамахов раскрыл географию проекта. Она впечатляет: Китай, Индия, Германия, Сербия, Южная и даже Северная Корея, Уругвай, Мексика, Чад, Республика Конго – всего около десяти государств. Из всех континентов неохваченной пока осталась только Австралия. Подключились Деловой совет ШОС и крупные бизнесы. Но главная перемена – в методе работы.

– Мы хотим поменять базовый подход: не предлагать проблемы, сформулированные только учеными и экспертами, а сначала услышать, что болит у людей, что тревожит, что заставляет нервничать. На основе этого уже выявим реальные угрозы, – пояснил Шамахов. И добавил, что доверие ко многим официальным источникам сегодня невелико именно потому, что разговор ведется за спиной у граждан.

Важной новацией станет включение искусственного интеллекта в дискуссионный процесс наравне с экспертами и журналистами. К 10 сентября, по замыслу организаторов, три драйвера – специалисты, медиасфера и ИИ – вместе начнут разбирать мифы и проектировать образ будущего.

– Будущее нельзя предсказать, но его можно спроектировать, – уверен Владимир Шамахов.

Специалист по массовым коммуникациям Дмитрий Шабельников акцентировал внимание на изменение медиасреды. Он отметил, что главный глобальный риск сегодня – искаженная картина мира, которую формируют алгоритмы и микроинфлюенсеры.

– За десять лет у нас случилось две революции. Алгоритмы поисковиков и соцсетей поднимают в топ кричащие заголовки вроде «через десять миллионов лет Солнце погаснет» вместо скучных, но социально значимых проблем. И миллионы блогеров выдают продукт, который хорошо покупается, обещая решение всех проблем за три недели. Мы получаем картину мира, не имеющую ничего общего с реальностью, – объяснил он.

Именно поэтому на сайте «ГлоРиса» решено создать открытый инструмент, где каждый – особенно молодежь, выросшая с гаджетами – сможет рассказать о своем видении будущего. «Снять стены» между учеными, политиками и обычными людьми, чтобы общими усилиями нащупать правду.

Отвечая на вопрос о критериях достоверности, Алексей Козырев заявил, что уникальность проекта заключается в совмещении тем глобальных рисков и критического анализа информационных мифов. Основной принцип – предоставление слова независимым экспертам, способным аргументировать свою позицию. Владимир Шамахов добавил, что выработка единого, проверенного взгляда поможет снизить уровень общественной тревожности.

Завершилась встреча любопытным штрихом – китайским акцентом. Шамахов рассказал, что ученые и бизнес из КНР проявляют горячий интерес, делают заявки на очное участие. Главный мотив китайских коллег: будущее слишком увязано с политикой и сиюминутным бизнесом, а должно опираться на науку и разумное отношение к биосфере – в духе идей Вернадского и ноосферизма.

Петербург явно становится точкой сборки нового глобального диалога, в котором прогнозирование рисков уступит место проектированию будущего с участием всех заинтересованных сторон.