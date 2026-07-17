Сотрудники ККИ провели рейды у станций метро Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 2,5 тонн овощей и фруктов изъяли у нелегальных торговцев в Петербурге за май и июнь. Об этом сообщила пресс-служба ККИ. Специалисты устроили рейды, в которых выявили 75 нарушений. В рамках рейдовых мероприятий в Северной столице снесли незаконно установленные павильоны, киоски и торговые точки. Также сотрудники комитета изъяли силомеры и бинокли, использовавшиеся с нарушениями правил.

- Из оборота изъято свыше 2,5 тонны овощей и фруктов, которые находились в незаконном использовании, - отметили в пресс-службе комитета.

Рейды охватили все районы города, включая территории рядом со следующими станциями метро: «Площадь Восстания», «Черная Речка», «Проспект Большевиков», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Ломоносовская», «Пролетарская», «Улица Дыбенко», «Проспект Ветеранов», «Удельная», «Старая Деревня», «Проспект Просвещения», «Озерки».

В течение мая и июня 2026 года освободили 69 незаконно занятых помещений общей площадью около 5,5 тысячи квадратных метров.

Большинство из этих помещений - 54 из 69 - освободили добровольно после получения предписаний от Комитета по контролю за имуществом. В 15 случаях пришлось применять принудительные меры.

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