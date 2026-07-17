Пока говорить о дефиците топлива в Петербурге и Ленинградской области не приходится. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга и Ленинградской области все чаще обсуждают не только стоимость бензина, но и его доступность. За последние недели автомобилисты столкнулись с ограничениями на некоторых АЗС, а цены на топливо продолжили расти. На этом фоне власти и участники рынка начали принимать меры, которые должны помочь избежать дефицита и остановить спекуляции.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

По данным Росстата, с 7 по 13 июля бензин в России подорожал в среднем на 2,3%, а дизельное топливо - на 3,2%. Неделей ранее рост также был заметным - 2,1% и 3,4% соответственно.

В Петербурге ситуация пока выглядит спокойнее, чем в целом по стране. За неделю стоимость бензина выросла примерно на 0,3%, тогда как в Москве - сразу на 1,3%.

Сейчас литр АИ-92 в Северной столице стоит около 65 рублей, АИ-95 - примерно 71 рубль, а за АИ-98 на некоторых заправках просят уже до 100 рублей. При этом петербургские цены пока остаются ниже среднероссийских: в среднем по стране стоимость 95-го бензина уже достигла 76 рублей за литр.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 18 июля

Последние недели многие автомобилисты заметили, что на некоторых АЗС ограничивали отпуск топлива, а в Петербурге вовсе перестали продавать бензин в канистры.

В Ленинградской области эти меры начали постепенно смягчать. С 13 июля снова разрешили отпускать бензин в металлические канистры, соответствующие ГОСТу. На большинстве заправок можно приобрести до 10 литров, а на отдельных - до 20.

Такое решение приняли после обращений жителей. В разгар дачного сезона многие пожаловались, что из-за запрета не могут заправить бензопилы, газонокосилки, мотоблоки и другую технику. В Петербурге запрет на отпуск топлива в канистры пока остается в силе.

Ситуация с топливом на Петербургской бирже

Еще одна мера вступит в силу уже 21 июля. Петербургская международная товарно-сырьевая биржа меняет правила торговли нефтепродуктами.

Теперь покупать топливо смогут только конечные потребители. Каждому участнику придется документально подтверждать, что приобретенный бензин предназначен для собственных нужд и не будет перепродан. Если выяснится, что топливо использовали для спекуляций, доступ к биржевым торгам могут закрыть.

Ожидается, что такие ограничения помогут сократить количество посредников и сделать поставки на рынок более стабильными.

Стоимость топлива на бирже по-прежнему остается высокой. Бензин АИ-92 в пятницу слегка вырос в цене - на 0,02% - до 71,79 тысячи рублей за тонну, а за неделю его стоимость прибавила 0,92%. Бензин АИ-95 прибавил за день 0,02% и составил 76,377 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 3,76% за неделю. Стоимость дизеля выросла на 0,34%, до 74,714 тысячи рублей за тонну, что на 0,87% выше показателя недельной давности. Топочный мазут, напротив, подешевел за неделю на 21,15% - до 19,497 тысячи рублей за тонну, а за день потерял 4,81%.

Что делают власти

В Ленинградской области решили начать с себя. Губернатор Александр Дрозденко поручил ограничить расход топлива служебным транспортом правительства региона. Чиновники теперь заправляют автомобили на общих основаниях.

При этом власти опровергли распространившиеся в соцсетях слухи о введении QR-кодов, специальных талонов или отпуска бензина по номеру автомобиля. Подобные меры в регионе вводить не планируют.

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