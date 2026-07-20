Сосновая Роща признана лучшим СПА-курортом Ялты. Фото: курортный комплекс «Сосновая Роща».

Курортный комплекс «Сосновая Роща» одержал победу в СПА Премии 2026. Профессиональная награда вручается за достижения и инновации в сфере спа-услуг. По итогам голосования экспертного совета «Сосновая Роща» признана «Лучшим СПА-курортом Ялты».

Полученная премия подтверждает выбранный подход к организации отдыха и оздоровления гостей. В основе концепции «Сосновой Рощи» лежит создание условий для полноценного восстановления, где особое внимание уделяется природным особенностям местности, спокойной атмосфере и индивидуальному подходу к каждому гостю.

«Для нас эта награда - не только высокая оценка работы всей команды, но и дополнительная ответственность перед нашими гостями. Признание профессионального сообщества подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, и мотивирует нас становиться еще лучше: совершенствовать сервис, развивать оздоровительные программы и создавать еще более комфортные условия для отдыха и восстановления. Именно такие достижения помогают нам повышать качество нашей работы каждый день», - отметил Генеральный директор курортного комплекса «Сосновая Роща» Кирилл Пирогов.

При выборе победителя члены жюри учитывали техническое оснащение СПА-центров и создание комфортной среды, способствующей восстановлению физического и эмоционального состояния отдыхающих.

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