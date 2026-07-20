Летний «Маркет на Неве» пройдет в Севкабель порту 25 и 26 июля

Темой «Маркета на Неве» станут «Сады Петербурга».

В ближайшие выходные, 25-26 июля 2026 года, в креативном пространстве «Цех» в Севкабель порту (Кожевенная линия, 40) пройдет летний «Маркет на Неве». В этот раз тематикой мероприятия станут «Сады Петербурга». «Маркет на Неве» соберет более ста мастеров ручной работы, которые представят гостям свои работы. Это и керамика, и дизайнерская одежда, украшения из жемчуга и серебра, винил и многое другое.

В зоне фудкорта вас ждут крафтовые сыроварни, испанский хамон, домашнее мороженое и другие вкусности. А на площадке мастер-классов вы обязательно сможете научиться какому-нибудь новому хобби.

Создавать бодрое настроение в течение двух дней на площадке будут ди-джеи. Ну, и не забудьте про подарки. Например, за покупки на «Маркете на Неве» полагается сладкий поп-корн.

«Маркет на Неве» будет работать 25-26 июля с 12:00 до 21:00. Вход свободный, можно прийти даже с питомцем.

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