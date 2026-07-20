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Общество20 июля 2026 14:40

Петербуржцы на втором месте среди россиян, посетивших матчи мундиаля вживую

Также активно путешествовали жители Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской и Псковской областей
Петербуржцы на втором месте среди россиян, посетивших матчи мундиаля вживую. Изображение создано нейросетью.

Петербуржцы на втором месте среди россиян, посетивших матчи мундиаля вживую. Изображение создано нейросетью.

Т2 проанализировал туристический поток россиян в страны Северной Америки во время проведения чемпионата мира по футболу. Болельщики из Северной столицы оказались на втором месте по численности после москвичей как среди зрителей мундиаля в Мексике, так и в США. На матчи в Северную Америку отправились также жители Калининградской, Мурманской, Архангельской, Вологодской и Псковской областей.

Для определения количества болельщиков аналитики bigdataT2 сравнили туристический поток в период ЧМ с аналогичным периодом мая. Число туристов в Мексику выросло на 27%, в Канаду – на 18,5% и на 9,7% – в США. Доля петербуржцев, посетивших матчи в США составила 12%, в Мексике – 11%.

Популярность Мексики среди российских болельщиков могла быть связана с упрощенным порядком въезда: достаточно электронного разрешения, в отличие от сложной процедуры получения визы в США и Канаду. Дополнительным фактором стала футбольная программа – именно в Мексике прошел матч открытия на стадионе «Ацтека», а также игры первых стадий плей-офф в Монтеррее и Гвадалахаре.

Возраст футбольных фанатов варьируется. В Мексике основная масса туристов (77%) приходится на возрастную группу от 26 до 49 лет, причем внутри этого диапазона доли практически равны. Поездку в США выбрали более взрослые болельщики: 30% из них находятся в возрасте от 34 до 45 лет, при этом заметна высокая доля туристов старше 65 лет – 14,5%. Болельщики до 25 лет во всех странах оказались в меньшинстве.

Женщины-болельщицы по количеству опередили мужчин в США – 51% туристок, а в Мексику и Канаду отправились преимущественно мужчины – по 58%. При этом в абсолютных выражениях число поклонников футбола между полами отличается незначительно.

Инструменты bigdataT2 также позволяют составить портрет российского футбольного фаната на чемпионате мира. Так, пользователей iPhoneзначительно больше, чем болельщиков с Android – 59%. Каждый пятый футбольный фанат на ЧМ в повседневной жизни передвигается на личном автомобиле, только 11% заинтересованы в покупке машины. Инвестируют в акции, облигации и вклады около 20% таких пользователей. А каждый четвертый заинтересован в турах и культурном отдыхе. Однако, несмотря на страсть к футболу, болельщиков практически не интересует категория товаров «спорт и фитнес», продукты для здорового образа жизни, а также, в силу более высокого дохода, различные предложения по скидкам и купонам.

Татьяна Долдо, коммерческий директор T2 AdTech:

«Благодаря широкому пулу инструментов bigdata мы можем четко оцифровать аудиторию болельщиков и паттерны их поведения. Работа с совершенно разными категориями абонентов позволяет нам качественно формировать сегменты интересов для рекламных кампаний в контуре T2 AdTech. Рекламодателям наши инструменты позволяют смотреть на аудиторию шире – в разрезе товаров и услуг, которыми интересуются их клиенты».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН: 7743895280. erid: 2W5zFHd8Peq