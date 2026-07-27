Учительницу из Петербурга, обвиняемую в совращении 12-летних учеников, признали вменяемой

В феврале девушку направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Фото: Личная страница ВКонтакте

Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении учительницы английского языка Софии С. (прим.редакции – имя изменено), обвиняемой в совращении 12-летних учеников в одной из школ Петербурга. Девушку признали вменяемой.

- Согласно заключению специалистов, психических расстройств у 22-летней девушки не обнаружено, - сообщил источник «КП-Петербург».

Ранее в декабре 2025 года, девушка сама обратилась в больницу имени Скворцова-Степанова из-за проблем со здоровьем. По этим причинам, 22-летнюю «англичанку» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Однако после, в феврале 2026 года, суд принял решение и направил девушку на психолого-психиатрическую экспертизу в специализированный стационар.

Напомним, по версии следствия, учительница флиртовала с шестиклассниками и несколько раз вступила с ними в половую связь у себя дома на так называемых «внеклассных уроках».

Сама София свою вину категорически отрицает, объясняя это тем, что интимная переписка с учениками носила шуточный характер, а один из мальчиков мог оговорить учительницу из-за неразделенной симпатии.

После получения результатов экспертизы, признавшей обвиняемую вменяемой, судебный процесс по делу учительницы продолжается. Девушке грозит наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

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