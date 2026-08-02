Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ветераны ВДВ встретились на Дворцовой площади, где для них организовали трансляцию поздравлений и музыкальные подарки. Затем колонна десантников прошла по Миллионной улице на Марсово поле, где к Вечному огню возложили венки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В сквере имени Маргелова в Приморском районе также состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову. В этом году Россия отмечает почти вековую историю «крылатой пехоты» - первый воздушный десант из 12 бойцов высадили под Воронежем в 1930 году. Именно с Ленинградским военным округом связаны истоки ВДВ - в 1931 году здесь сформировали первый авиадесантный отряд.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов. Он подчеркнул, что девиз «Никто, кроме нас!» стал символом мужества и готовности первыми принять удар.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Сегодня десантники выполняют сложные задачи в зоне СВО, проявляя отвагу. Мы чтим доблесть десантников в Афганистане, в ходе контртеррористических операций. В нашей памяти навсегда останется подвиг бойцов 6-й парашютно-десантной роты - среди них было много петербуржцев, - отметил Беглов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В парке 300-летия запланирована особая программа - показательные прыжки с парашютом спортсменов-парашютистов и полевая кухня для гостей.
Ветераны ВДВ встретились на Дворцовой площади.
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