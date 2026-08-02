Губернатор Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге прошли торжественные мероприятия в честь Дня Воздушно-десантных войск. Ветераны ВДВ встретились на Дворцовой площади, где для них организовали трансляцию поздравлений и музыкальные подарки. Затем колонна десантников прошла по Миллионной улице на Марсово поле, где к Вечному огню возложили венки.

День ВДВ отмечается в России 2 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сквере имени Маргелова в Приморском районе также состоялась церемония возложения цветов к памятнику основателю ВДВ Василию Маргелову. В этом году Россия отмечает почти вековую историю «крылатой пехоты» - первый воздушный десант из 12 бойцов высадили под Воронежем в 1930 году. Именно с Ленинградским военным округом связаны истоки ВДВ - в 1931 году здесь сформировали первый авиадесантный отряд.

Праздник установлен в честь первого десанта из 12 парашютистов, который сбросили с самолета под Воронежем 2 августа 1930 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов. Он подчеркнул, что девиз «Никто, кроме нас!» стал символом мужества и готовности первыми принять удар.

ВДВ часто называют так в честь генерала армии Василия Филипповича Маргелова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Сегодня десантники выполняют сложные задачи в зоне СВО, проявляя отвагу. Мы чтим доблесть десантников в Афганистане, в ходе контртеррористических операций. В нашей памяти навсегда останется подвиг бойцов 6-й парашютно-десантной роты - среди них было много петербуржцев, - отметил Беглов.

Праздник есть в календаре памятных дат России, но он не является официальным выходным днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В парке 300-летия запланирована особая программа - показательные прыжки с парашютом спортсменов-парашютистов и полевая кухня для гостей.

День ВДВ в Петербурге Ветераны ВДВ встретились на Дворцовой площади.

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