«Новые люди»: отмена обязательных контрольно-кассовых аппаратов поможет малому бизнесу

«Новые люди» намерены добиваться отмены обязательной установки кассовых аппаратов для малого бизнеса. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Партия «Новые люди» намерена добиваться отмены обязательной установки кассовых аппаратов для малого бизнеса. Вместо этого предлагается использовать мобильное приложение. Как считают сторонники партии в Ленинградской области, вкупе с быстрым развитием телекоммуникационных технологий в России, это позволит оказать реальную поддержку предпринимателям.

Напомним, что 1 июля 2021 года заканчивается отсрочка по применению ККТ (контрольно-кассовых терминалов) для части самозанятых граждан, и тех ИП, что работают без найма сотрудников. Налоговики подтвердили, что продлять отсрочку не планируют. Между тем, цена одного фискального регистратора колеблется в диапазоне от 15 до 30 тыс. руб., что для многих индивидуальных предпринимателей представляет серьезную сумму. К тому же к этой стоимости надо прибавить регистрацию кассы в ФНС и приобретение (а в перспективе – постоянное обновление) программного обеспечения. К тому же, к 2024 году власти планируют сделать систему маркировки, обязательной для всех видов товаров и услуг. В результате по ФЗ № 238-ФЗ торговля маркированными товарами без ККТ станет невозможна.

Поэтому партия «Новые люди» предлагает предоставить предпринимателям возможность вместо обязательного введения ККТ использовать кассовое программное обеспечение на базе мобильных телефонов.

Сторонник партии «Новые люди» в Ленинградской области Станислав Корякин.

- Технологии развиваются стремительно. Сейчас наши телефоны мощнее и совершеннее, чем те компьютеры, которые стояли на первых космических кораблях. Фактически мы всегда носим с собой мультифункциональное устройство, позволяющее решать множество задач. И, конечно, использование смартфона в качестве инструмента предпринимателя – это самая разумная идея, которая только может прозвучать. Сейчас уже есть терминалы, которые подключаются к телефону. Можно пойти дальше и «завязать» всю систему работы с маркированными товарами на телефон. Россия на сегодняшний день – один из мировых лидеров по развитию и внедрению цифровых коммуникаций. Поэтому дальнейшие усилия по расширению телекоммуникационных возможностей, которые сочетались бы с мерами, направленными на поддержку малого бизнеса, это именно те действия, которые ждут предприниматели от власти, и которые будут максимально эффективны, - считает сторонник партии «Новые люди» в Ленинградской области Станислав Корякин.

Кстати, еще в начале 2019 года эту идею сочли интересной в Министерстве экономического развития России, но для её реализации нужно изменить федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а также ряд подзаконных актов. Поэтому дальше разговоров дело не пошло. Однако теперь наступил момент, когда нужно проявить политическую волю, и добиться изменений

Партия «Новые люди» намерена внести соответствующие изменения в российское законодательство уже в самое ближайшее время.