Привиться или сдавать ПЦР-тесты каждые семь дней: в Новгородской области ужесточили требования по вакцинации

Власти Новгородской области потребовали привить 60% работников предприятий в регионе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новгородская область стала еще одним регионом России, где вводятся более жесткие требования по количеству привитых от коронавируса работающих людей. Об этом заявил губернатор Андрей Никитин. При этом он отметил, что обязательной для всех вакцинация не является.

- Вводим еще одно дополнительное требование. С 1 октября - мы даем большое время - предприятия бюджетной сферы, гостиницы, заправки, общественное питание, туризм, розничная торговля, а также остальные организации, где вакцинированы менее 60% работников, должны требовать с невакцинированного сотрущника прохождение ПЦР-теста раз в семь дней. Иначе он может работать только в удаленном виде, - приводит слова главы региона портал 53news.ru.

В пресс-службе правительства Новгородской области «Комсомольской правде» прокомментировать нововведение пока не смогли, попросив обратиться позднее.

Отметим, что на 14:00 руководство региона проведет заседание оперативного штаба с участием Роспотребнадзора по эпидситуации в области.

Напомним, что обязательную вакцинацию ввели в Москве, Подмосковье, Ленинградской области и Петербурге - везде необходимо привить определенный процент работающих в сфере услуг и госорганизациях граждан, чтобы остановить распространение коронавируса.

Так, власти Северной столицы потребовали привить 65% госслужащих до 15 августа. Провести работу с курсантами и студентами по поводу необходимости прививок было поручено руководству вузов города.

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