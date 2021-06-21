На "Алых парусах" введут масочный режим и температурный контроль

Масочный режим и температурный контроль введут на "Алых парусах" Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В конце недели в Санкт-Петербурге состоится грандиозный праздник "Алые паруса". Однако из-за стремительного роста третьей волны коронавируса, мероприятие смогут посетить только выпускники. При этом, бывшим школьникам придется веселиться на Дворцовой площади в защитных масках. Также у всех при входе будут проверять температуру. Об этом в понедельник, 21 июня 2021 года, рассказали в Смольном.

Посетить мероприятие тоже смогут только выпускники, а не все желающие, как это было раньше.

- Прошу отнестись к принятым мерам с пониманием. Ждем на бал только выпускников, и больше никого. Никаких туристов, никаких горожан. Исключений делать не будем, – заявил губернатор Александр Беглов.

Посмотреть на "Алые паруса" все желающие смогут онлайн. Попасть на набережную не получится. сем без исключения посторонним зрителям в ночь с 25 на 26 июня доступ на набережные и на крыши зданий в районе проведения "Алых парусов" будет закрыт.

- Специальный регламент и принятые ограничительные меры должны напомнить всем о сложности ситуации. О необходимости объединять усилия и делать все возможное для борьбы с коронавирусом, - добавил градоначальник.