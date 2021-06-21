Завышенные контракты, необоснованные зарплаты: в Санкт-Петербурге из Комитета по природопользованию уволили 15 человек

После проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) из Комитета природопользования и охране окружающей среды Санкт-Петербурга уволили 15 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

После проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) из Комитета природопользования и охране окружающей среды Санкт-Петербурга уволили 15 человек. Роботы лишилось 9 должностных лиц, а также два руководителя и четыре сотрудника подведомственных организаций.

Аудиторы проанализировали деятельность организации за последние три года – с 2018 по 2020 года, и нашли 502 нарушения на общую сумму 53 миллиона рублей. В частности, нарушения касались бюджетных смет, незапланированных доходов, а также выдачи субсидий другим подведомственным организациям.

Например, в 2018 году на содержание спецтехники в ГУП «Экострой» Комитет природопользования выделил сумму, которая превышала необходимую на 1 миллион 889 тысяч рублей. Еще возместил почти 3 миллиона рублей госпредприятию «Красный бор» на зарплаты сотрудников, которые не принимали участия в обслуживании гидротехнических сооружений.

Были нарушения в выплате бюджетных средств, предназначенных для оплаты контрактов. В частности, комитет в 2018–2019 годах заключил 12 контрактов по завышенной стоимости на очистку водных объектов от донных отложений, сумма излишних расходов составила 2 миллиона 59 тысяч рублей. В 2018 году оплатил три контракта на вывоз и утилизацию грунта, сумма завышения — 2,3 миллиона рублей. Выявлены расходы в сумме 48,4 миллиона рублей на оплату избыточных площадей для размещения сотрудников комитета на улице Чайковского.

Нашли нарушения и в выплате бюджетных средств, предназначенных для оплаты контрактов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В ходе проверки Контрольно-счетной палаты установлены многочисленные факты нарушений бухгалтерского учета. Например, созданные при производстве работ берегоукрепительные сооружения общей стоимостью более 49 миллионов рублей, которые являются объектами основных средств Комитета, не были приняты к бухгалтерскому учету. Данное обстоятельство не позволяет на законных основаниях осуществлять расходы на содержание объектов имущества, - уточнили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга.

Проблемы были и на Госзакупках. В конкурсную документацию комитет включал завышенные требования к квалификации участников, что в конечном итоге исключало победу всех, кроме ГУП «Экострой». При этом компания являлась основным исполнителем подобных контрактов с 2013-2018 годы, но не имела специальной техники для выполнения таких работ и поэтому фирма сама пользовалась услугами субподрядчиков. Позже практически половина всех заключенных контрактов была расторгнута Комитетом.

- Контрольно-счетная палата установила ряд других нарушений в хозяйственной деятельности подведомственных организаций. Например, на 7 судов ГУП «Пиларн» отсутствовали документы, подтверждающие прохождение технического освидетельствования. В ГУП «Экострой» отсутствуют паспорта и правила эксплуатации гидротехнических сооружений, в том числе на фонтанный комплекс в городе Петергоф, которые являются основанием для определения величины бюджетной субсидии, - добавили в ведомстве.

Сейчас отчет о проверке отправили Председателю Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, в прокуратуру и налоговую службу.

Напомним, с 2019 года должность главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности занял Денис Беляев. Ранее он возглавлял Северо-Западное управление Росрыболовства и работал в полпредстве президента.