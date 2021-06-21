Волонтеры «ЕвроХима» и ОНФ поздравили медиков из Кингисеппа с профессиональным праздником. Фото предоставлены пресс-службой ЕвроХим.

В честь Дня медицинского работника и в рамках программы «20 добрых дел» волонтеры компании Андрея Мельниченко «ЕвроХим» и активисты Общероссийского народного фронта привезли в Кингисеппскую межрайоную больницу им. Прохорова средства для защиты и гигиены.

Коронавирусная инфекция COVID-19 не желает отступать, накатывая новыми и новыми волнами. Уже полтора года врачи без передышки воюют с коварной болезнью, совершая профессиональный и гражданский подвиг. По-прежнему остается актуальной помощь медицинским учреждениям в виде защитных масок, которые и привезли волонтеры «ЕвроХима» и ОНФ в Ленинградской области. Также в помощь медикам активисты передали гигиенические средства для ухода за лежачими больными, что поможет облегчить ежедневный тяжелый труд персоналу больницы.

Благодаря врачам ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница им. П.Н.Прохорова» и МАУ «Поликлиника «Кингисеппская» было обеспеченно массовое и оперативное ПЦР-тестирование сотрудников предприятий «ЕвроХима» в Кингисеппе, а затем проведена успешная кампания по вакцинации. И, наверное, лучшим подарком ко Дню медицинского работника являются те 67,7% сотрудников «ЕвроХима», которые сделали прививку против COVID-19, проявив ответственное и неравнодушное отношение как к окружающим людям, так и к работе врачей.

При содействии оперативного штаба МХК «ЕвроХим» под председательством Игоря Нечаева во всех городах присутствия компании развернуты волонтерские движения, помогающие жителям, социальным и медицинским учреждениям регионов пережить непростой период пандемии COVID-19.

В Кингисеппском районе находятся завод холдинга «Фосфорит», производящий удобрения и производство аммиака «ЕвроХим-Северо-Запад». Оба предприятия совместно с активистами ОНФ оказывают поддержку медицинским и социальным учреждениям Кингисеппа.