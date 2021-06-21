Впервые в истории Петербурга: школьница сдала ЕГЭ на 300 баллов

Полина Ефимова стала первой девушкой, сдавшей ЕГЭ на 300 баллов. Фото: Комитет по образованию СПб / k-obr.spb.ru

В Петербурге появилась первая в истории города трехсотбалльница - выпускница, сдавшая три экзамена ЕГЭ на 100 баллов каждый. До этого такие подвиги удавались только юношам. Имя рекордсменки приводит городской Комитет по образованию.

- После объявления результатов ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня ряды петербургских отличников ЕГЭ пополнила трехсотбалльница. Ею стала выпускница лицея №470 Калининского района Полина Ефимова. За всю историю Единого государственного экзамена в Петербурге это первая девушка, которая получила максимальный балл сразу по трем предметам, - сообщает пресс-служба Комитета.

Учителя говорят, что Полина всегда была собранной, внимательной и разносторонне развитой, за что спасибо надо сказать ее родителям. Сама выпускница отмечает, что цели установить рекорд у нее не было.

- Конечно, я стремилась к тому, чтобы набрать 100 баллов. Но такой результат сразу по трем предметам стал неожиданностью. Очень рада была 100 баллам по химии. О таком я только мечтала! Я учусь в лицее № 470 с первого класса. Благодарна всем педагогам, администрации лицея за те неоценимые знания, которые они мне дали, - приводит слова девушки пресс-служба Комитета по образованию.

300 баллов в этом году набрала только Полина, а вот по два экзамена на 100 баллов сдали уже 17 петербургских выпускников.