Футбольная деревня на Конюшенной площади будет закрыта для посещения 25 и 30 июня

25 и 30 июня Футбольная деревня будет закрыта для посещения в связи с проведением работ по санитарной обработке территории и

С 11 июня по 11 июля в Санкт-Петербурге проходит грандиозный футбольный праздник в рамках чемпионата Европы. Название турнира — «Евро-2020» — было сохранено не случайно: на пандемийный год выпало 60-летие чемпионата (1960–2020). Такую памятную дату нельзя оставить без внимания, поэтому было принято решение оставить бренд «Евро-2020» и на 2021 год. По словам организаторов, это позволит не только отпраздновать юбилей, но и напомнить о том, как футбольная семья сплотилась и пережила тяжелые времена.

Футбольная деревня на Конюшенной площади встречает болельщиков ежедневно с 12:00 до 00:00 за исключением выходных дней, 25 и 30 июня. Наличие Fan ID для посещения не обязательно. Для зрителей приготовлена яркая развлекательная программа с конкурсами, выступлениями приглашенных артистов, спортивными активностями на футбольном мини-поле. Все матчи Евро-2020 транслируются в прямом эфире на экране главной сцены.

Конюшенная площадь не впервые становится центром околофутбольной жизни. Обширная территория и живописные исторические здания – отличительная особенность петербургского фестиваля болельщиков. Последний футбольный фестиваль на Конюшенной прошел в 2018 году, тогда за время проведения площадку посетило более 1,3 млн человек. Однако в 2021 году действует строгое ограничение – не более 3000 человек одновременно.

Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой на территории фестиваля предприняты и другие обязательные меры безопасности: измерение температуры (лица с температурой выше 37 градусов не допускаются), ношение масок, обработка рук санитайзерами. На площадке функционирует медицинский пункт и дежурит бригада скорой помощи.

25 и 30 июня Футбольная деревня будет закрыта для посещения в связи с проведением работ по санитарной обработке территории и всех расположенных на ней объектов, для того чтобы пребывание посетителей на фестивале было наиболее комфортным.

На официальном сайте фестиваля болельщики могут отслеживать наполненность площадки, там же можно найти расписание, фото- и видеоматериалы, последние новости, схему расположения объектов и все, что касается безопасности: меры против COVID-19, список запрещенных предметов и веществ.

Напоминаем, что в случае заполненности Футбольной деревни прямые трансляции матчей можно посмотреть в СК «Юбилейный» на проспекте Добролюбова, 18. Кроме того, 2, 3, 6, 7 и 11 июля будет работать фан-зона на Дворцовой площади. Режим работы: с 18:00 до 01:00 (или до последнего свистка).

Официальный сайт фестиваля