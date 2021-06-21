На сколько подорожает коммуналка с 1 июля в Петербурге, рассказали в Смольном

Тарифы по ЖКУ повышаются в Петербурге с 1 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 июля в России произойдет индексация тарифов на коммунальные услуги. И Петербург здесь не исключение. Уже в ближайших квитанциях горожане увидят подросшие цифры. На сколько подорожает коммуналка, рассказали в Смольном.

- Для правительства было принципиально обеспечить в своей тарифной политике реализацию принципа «инфляция-минус. Мы продолжили работу по исключению неэффективных затрат ресурсоснабжающих организаций, провели дополнительный анализ результатов их деятельности. Так, например, с 1 июля 2021 года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение установлены с рекордно минимальным темпом роста – 1,8%, - заявил председатель Комитета по тарифам Петербурга Дмитрий Коптин.

Так, вода и водоотведение обойдутся теперь в 33,12 рубля за кубометр. Стоимость 1 кубического метра горячей воды составит 112 рублей 81 копейку. Одна гигакалория отопления будет стоить 1880 рублей и 11 копеек.

Электричество подорожает до 4,98 рублей за киловатт/час для домов с газовыми плитами (одноставочный тариф), а так, где на кухне стоит электроплита, тариф составит – 3,73 рубля за киловатт/час.

- В среднем совокупный платеж петербуржцев за весь набор коммунальных услуг с 1 июля 2021 года изменится не более чем на 3,3%. Это ниже ожидаемого уровня инфляции, -отмечают в Смольном.

Ниже среднего уровня инфляции окажется увеличение стоимости и плата за содержание жилого помещения. Там, где тариф устанавливает Комитет, он не поднимется выше 3,5% от нынешнего.

При этом все действующие льготы и меры соцподдержки в Петербурге по оплате услуг ЖКХ сохраняются. Узнать о них подробнее можно в Городском центре жилищных субсидий.