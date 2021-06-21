Петербургские яхтсмены собрали почти 2 миллиона рублей в помощь детям с онкологией

Организаторы регаты директор фонда «Свет» Юлия Божина и капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов. ФОТО: Фонд «Свет»

Не просто гонка, а гонка со смыслом. В Санкт-Петербурге прошла третья благотворительная регата «Свет. Дети». В аномальную жару на воде она собрала не только любителей зрелищного парусного спорта, но и просто людей с большим сердцем. Все дело в том, что все средства, собранные в этот день, будут направлены на благое дело.

- Деньги со сборов идут на лечение детей с онкологией: реабилитация, медицинская помощь, покупка эндопротезов, лекарственных препаратов, а также на оказание психологической помощи семьям, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» один из организаторов регаты директор фонда «Свет» Юлия Божина. - Бюджет выделяется на тот сегмент, который больше всего нуждается «здесь и сейчас». Этот список составляется на основание статистики за год. Сейчас в попечительстве фонда 800 детей.

Все началось в 2019 году, когда петербургские яхтсмены провели первую благотворительную регату. Участие тогда приняли 9 команд, общими усилиями собрали 852 тысячи рублей.

Андрей Дмитриев с яхтами я, как и большинство членов его команды, дело имел впервые. ФОТО: Фонд «Свет»

- В прошлом году, пусть и переносили из-за пандемии, но все же провели вторую регату, и собрали в два раза больше - 1 850 000 рублей, - рассказывает Юлия. – Сейчас удалось побить свой же рекорд: третья акция приятно порадовала сбором в 1 970 000. Спасибо всем спортсменам, их родным, друзьям и близким за помощь!

А кто участники? Тут стоит отдельно рассказать. Это едва ли не единственная регата, где под парус становятся новички, которые месяц назад и знать не знали, что такое яхта и как ею управлять. В общей сложности это 10 команд из представителей социально ответственного бизнеса и членов медицинского сообщества. Экипаж каждой лодки 8-10 человек. Самый опытный - капитан. Однако, несмотря на это, послаблений нет. Морские гонки на крейсерско-гоночных яхтах класса «Л-6» проходят по всем международным правилам.

Не обошлось и без происшествий: в самом начале один из яхтсменов вывихнул руку, и к нему на лодке отправили медика-волонтера. К сожалению, такое бывает, это спорт.

Быстрее всех к финишу пришла яхта «Онега» с командой «Алмаз», которая удачнее всех справилась с маневрами и поймала нужный галс. А возможно, потому что выбрала правильного капитана, который не первый год дружит с волнами и является соорганизатором гонки.

- Это мне принадлежит идея благотворительной регаты, хотелось помочь детям с лечением не только деньгами, а так же собрать вокруг неравнодушных, готовых помогать во всех направлениях, - говорит капитан яхты «Онега» Никита Бриллиантов. – Начинали просто с мастер-классов, где обучали людей управлять яхтами Л6. Потом пришла мысль создать соревнование. Меня на это вдохновили благотворительные забеги. Сейчас я наблюдаю, что среди наших участников образовалось некое сообщество с благими намерениями. И это очень греет душу.

Так как эта гонка необычная. Тут есть еще и второй этап – франдрайзинг. И тут победила команда Санкт-петербургского НИИ вакцин и сывороток на яхте «Фея», которую зрители поддержали на 392 450 рублей.

Быстрее всех к финишу пришла яхта «Онега» с командой «Алмаз», которая удачнее всех справилась с маневрами и поймала нужный галс. ФОТО: Фонд «Свет»

- Да, тут мы первые, хоть и пришли к финишу только восьмыми, - улыбается помощник капитана сотрудник ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Андрей Дмитриев. – Вообще я тружусь в отделе метрологии научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов. Невидимый фронт - отвечает за автоматику и автоматизацию оборудования. С яхтами я, как и большинство членов моей команды, дело имел впервые. Неделя подготовки и вот мы уже принимаем участие в регате! Классные ощущения!

Всего регата в этом году собрала около сотни участников и порядка 150 зрителей, которые наблюдали за происходящим с двух теплоходов.

Это не единственная акция фонда. Есть также аукцион «Неравнодушное искусство», а также детские соревнования по футболу. Если хотите помочь, можете принять участие в этих мероприятиях или же простой зайти на сайт фонда, просмотреть истории детей и оказать адресную помощь. Фонд гарантирует отчетность за каждый потраченный рубль.