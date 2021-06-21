В Ораниенбауме открыли обновленные залы Китайского дворца

Реставрация Китайского дворца началась практически сразу после его постройки. Фото: Александр ГОЛИКОВ

В 1944 году немцы отступили — блокада была снята. Солдаты Гитлера оставили после себя лишь выжженную землю. Фонтаны, потрясающие своим великолепием дворцовые залы Петергофа — всё это было разрушено, изуродовано, уничтожено. Поэтому в 1945 была создана Ленинградская архитектурно-реставрационная мастерская. Её отцы-основатели буквально из пепла воссоздали утраченное наследие и встали у истоков легендарной Ленинградской школы. Ораниенбауму «повезло» — фашистам не удалось занять город. Везение, однако, было условным: основные силы были брошены на восстановление резиденции Петра I. А Китайский дворец — жемчужина Екатерины, ветшал вплоть до начала XXI века.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая (слева направо) обсуждают историю Китайского дворца.Фото предоставлено «Газпром».

Но в 2004 году нашелся инвестор. Восстановили фасад — в 2009 взялись за внутреннее убранство. И в конце июня 2021 года свои двери распахнули еще два зала: Штукатурный покой и Малый китайский кабинет. Теперь посетителям доступны 12 из 17 интерьеров. Первыми гостями обновленных залов стали министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В Зале муз, под взором телекамер и античных богинь, глава корпорации и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая подписали новое соглашение о сотрудничестве.

- Сегодня абсолютно точно говорим, что мы выходим на финишную прямую, — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. — Первоначально в планах был 2024 год, но Елена Яковлевна сказала, что реставраторы работают с опережением сроков. Для нас большая гордость принимать участие в восстановлении одной из главных жемчужин историко-культурного наследия столицы Российской империи — Петербурга. И мы с вами знаем ответ на вопрос, зачем мы это делаем. Мы это делаем для нынешних и будущих поколений, потому что знание своей исторической памяти без сохранения своего культурного самосознания невозможно.

Интерьеры Малого китайского кабинета, реставрацию которого профинансировал Газпром . Фото предоставлено «Газпром».

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ПРОШЛОМУ

История близится к своему финалу. Однако началась она больше двух веков назад.

Во второй половине XVIII века появилась мода на все азиатское: фрейлины ходили с изящными веерами и бумажными зонтиками, в императорских покоях стояли фарфоровые вазы. Восточные мотивы вплетали и в архитектуру загородных резиденций. Именно поэтому Екатерина II возвела в Ораниенбауме Китайский дворец.

Однако архитектор Антонио Ринальди не учёл влажный северный климат. Либо дворец изначально рассматривался как сезонный павильон — на зиму он закрывался. Ранней весной же иней на стенах, вода, которая текла прямо по стеклярусу, были нормой. Так что реставрационные работы в резиденции императрицы начались практически сразу после её постройки.

Пришедшие уже в начале XXI века реставраторы продолжили эту «славную» традицию. Начался долгий процесс восстановления: два года ушло на то, чтобы создать в помещениях оптимальный уровень влажности. Специалисты кропотливо изучали каждую деталь убранства. Только на выбор цвета стен в Штукатурных покоях понадобилось три месяца. Что, впрочем, немного для такого объекта:

- Хорошо, что никто не подрался и все живы остались, а то обычно реставраторы очень горячо обсуждают этот вопрос, — заметил заместитель председателя КГИОП Сергей Макаров.

Министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая (слева направо) осматривают Стеклярусный кабинет . Фото предоставлено «Газпром».

Такое трепетное отношение к мелочам — отличительная особенность Ленинградской школы. Реставраторам было важно, чтобы перед глазами посетителей предстала именно та картина, которую видела перед собой сама Екатерина II. Но главным принципом школы с момента её основания была научная, аналитическая реставрация.

Мастера прекрасно понимают, что нельзя законсервировать объект, превратить его в окаменелость. Дворец должен существовать во времени и принимать гостей. А для этого нужно внедрить самые современные системы: отопление, свет, изоляция — чтобы сохранить воссозданное.

Именно это и стало самой сложной задачей, которую пришлось решить при реставрации Китайского дворца. Чтобы не скапливались грунтовые воды, подвал оборудовали системой дренажа. Снабдили залы системой климат-контроля. Не для того, чтобы сделать павильон всесезонным — он всё также будет закрываться в холодное время года. Но благодаря отоплению даже зимой в залах будет держаться температура в 6-8 градусов. Это поможет поддерживать постоянный уровень влажности.

Генеральный директор компании «Петрорестком», почетный реставратор Санкт-Петербурга Михаил Ботаковский объясняет тонкости процесса реставрации. Фото: Александр ГОЛИКОВ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Но гораздо важнее сберечь то, к чему не может прикоснуться даже рука реставратора. Специалисты Ленинградской архитектурно-реставрационной мастерской сохранили для нас наследие царской России. Наша задача — сохранить знания и традиции мастеров.

- Огромный труд, и точно так же, как наши реставраторы возрождают, казалось бы то, что уже невозможно возродить, и то, что утрачено навсегда, нам предстоит возродить ту самую школу, которая претерпевала очень много испытаний, — подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова. — Хотелось бы, чтобы приходили новые специалисты, а те люди, которые сохранили эту школу, передали им опыт.

Студентка под надзором мастера наносит позолоту. Фото: Александр ГОЛИКОВ

Именно поэтому на объекте были и студенты художественных вузов. Генеральный директор компании «Петрорестком», почетный реставратор Санкт-Петербурга Михаил Ботаковский провел для них мастер-класс. Такую возможность предоставил «Газпром» и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга в рамках проекта «Друзья Петербурга». Конечно, никто не допустил учеников до серьезных работ — реставрацией занимались специалисты. Но ребята рука об руку с опытными мастерами учились обращаться с сусальным золотом и на практике осваивали те навыки, которые пригодятся им в будущем.

- Это как вождение автомобиля, — комментирует Михаил Ботаковский. — Никто не будет сажать новичка за руль и выпускать на большую дорогу. Для начала, ему дадут просто посидеть в кабине, освоиться.

Да и бесплатная рабочая сила — не цель проекта. Главное, познакомить студентов с профессией и профессионалами, пробудить интерес и привить любовь к этому непростому делу. «Друзья Петербурга» — это возможность попасть в скрытые от посторонних глаз места. Почерпнуть ту информацию, которой нет в учебниках — заразиться азартом реставраторов Ленинградской школы.

Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая общается со студентами-реставраторами. Фото предоставлено «Газпром».

По словам заместителя председателя КГИОП, отток студентов из профессии прекратился. Все больше людей не только оканчивают вуз, но и идут работать по специальности. Например, четверо из пяти студентов, участвовавших в мастер-классе, уже попросились на практику к Михаилу Ботаковскому. Это красноречиво говорит о том, что прошлое Петербурга — а значит и его будущее — в надежных руках.