Умер Николай Орлов, почетный доктор Военно-Медицинской академии и глава петербургского Морского Собрания

В Петербурге умер Николай Орлов, воссоздавший городское Морское собрание / Фото: Петербургское Морское собрание

В ночь с 21 на 22 июня 2021 года в Санкт-Петербурге умер Николай Орлов, воссоздатель и бессменный председатель петербургского Морского Собрания. Николай Владимирович скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили в Морском собрании города.

Николай Орлов родился в станице Жуковская Ростовской области. Вся его жизнь была связана с судоходством. Службу в армии проходил на подводных лодках Северного флота. С 1985 года работал за рубежом, работал в войсковой части ограниченного контингента войск в Демократической Республике Афганистан в должности начальника квартирно-эксплуатационной службы, за что был много раз награжден.

В конце 1980-х вернулся в Ленинград, где сначала занял пост председателя исполнительного комитета Калининского района, а после перешел на работу в аппарат полномочного представителя президента РФ по Ленинградской области.

В апреле 1995 года воссоздал Санкт-Петербургское Морское Собрание и был избран его председателем. По его же инициативе была создана Межрегиональная Ассоциация Морских собраний России.

- Во многом благодаря энергичной деятельности Николая Владимировича Санкт-Петербургское Морское Собрание пользуется заслуженным авторитетом не только в нашем городе, нашей стране, но и за рубежом, - отметили в пресс-службе собрания.

Помимо этого Орлов является академиком петербургской инженерной академии, почетным доктором Военно-медицинской академии, почетным работником: Морского флота России, транспорта и морского регистра судоходства.

О причине смерти на данный момент не сообщается. О дате и месте прощания информация появится позже.