Умерла главный федеральный инспектор по Ленинградской области Татьяна Лукаушкина / Фото: Администрация Ленобласти

В Санкт-Петербурге умерла Татьяна Лукаушкина, главный федеральный инспектор по Ленинградской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. О скоропостижной кончине чиновницы сообщили в среду, 23 июня 2021 года, в администрации 47-го региона.

- Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Татьяны Лукаушкиной, - рассказали в администрации Ленобласти.

Татьяна Викторовна скончалась на 62-м году жизни от коронавирусной инфекции. О месте и времени похорон ничего не сообщается.

Лукаушкина родилась 1 января 1960 года в Джамбульской области. Окончила Ленинградский государственный университет имени Жданова и поступила на службу в органы внутренних дел ГУВД Петербурга и области. С 1994 по 2003 года работала в органах налоговой полиции Управления ФСНП России по Санкт-Петербургу. После вплоть до 2012 года работала главным советником департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента по Северо-Западному округу. Последнюю должность главного федерального инспектора в Ленобласти занимала с ноября 2012 года.

За свою долгую службу была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "В память 300-летия Петербурга" и почетной грамотой президента России.