Кот-оракул Ахилл поел за победу сборной Швеции в грядущем матче Евро-2020

Ахилл отметился серией удачных прогнозов на Евро-2020. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на фоне роста заболеваемости коронавирусом продолжается чемпионат Евро-2020. Ну а мы продолжаем следить за успехами официального оракула состязаний — эрмитажного кота Ахилла. В среду, 23 июня, Ахилл дал новый прогноз — на этот раз на матч между сборными Польши и Швеции.

Напомним: Ахилл зарекомендовал себя как кот, владеющий самыми настоящими паранормальными способностями. Он отметился серией успешных предсказаний на Кубке конфедераций, Чемпионате мира-2018 — а теперь раз за разом уверенно подтверждает свой статус лучшего спортивного оракула страны в ходе Евро. Он верно предсказал исход четырех матчей из пяти прошедших.

- На этот раз Ахилл выбрал в качестве победителя предстоящей игры сборную Швеции! - объявили организаторы по итогам предсказания, состоявшегося на основном «рабочем месте» оракула — в зале Боспорской культуры Государственного Эрмитажа. - Верным ли оказалось его предсказание, узнаем уже сегодня вечером - матч состоится на Крестовском острове в 19:00!

Отметим, впрочем, что в этот раз Ахилл имеет все шансы на ошибку: единственная его неудача на чемпионате Европы была связана как раз-таки с матчем, в котором участвовала сборная Польши. Это слегка пошатнуло веру в его экстрасенсорные способности среди болельщиков, но оракул в кратчайшие сроки реабилитировался, дал сразу несколько успешных прогнозов подряд и этим восстановил статус-кво.