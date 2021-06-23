Снижена процентная ставка по кредиткам Сбера

Жители Петербурга стали больше пользоваться кредитными картами, и Сбербанк предложил более выгодные условия. Фото:freepik.com.

С появлением кредиток многие сразу оценили их удобство, особенно, когда речь идет о небольших суммах на покупки. Ведь деньги в долг всегда при тебе и не надо просить друзей. А если погасить кредит в течение льготного периода, то процент платить и вовсе не придется. У некоторых банков еще и обслуживание карты бесплатно.

- За безналичные покупки по кредитной карте Сбер начисляются бонусы «СберСпасибо», и в рамках промоакций они могут достигать 30%. На нашем сайте мы делимся лайфхаками, как бесплатно пользоваться деньгами по кредитной карте Сбера, — рассказывает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

За прошедшие 5 месяцев петербуржцы оформили на 15% больше кредитных карт, чем за такой же период в 2020 года. Торговый оборот по картам также вырос на 18%. Средний кредитный лимит по карте в Санкт-Петербурге составляет 175,6 тысяч рублей. Часто этого вполне достаточно, чтобы закрывать временные потребности в дополнительных средствах.

Сейчас Сбербанк предлагает кредитные карты с процентной ставкой 17,9%. На предодобренную кредитную карту Visa Gold или MasterCard Gold заявку надо подать до 31 июля. Чтобы воспользоваться акцией для СберКарт предодобренного и массового предложения, обратиться в банк стоит до 10 августа 2021 года.

Интересная опция — кредитная карта в цифровом формате. Ей можно пользоваться сразу, не дожидаясь пластикой карты. Цифровая карта активируется в течение нескольких минут после одобрения кредита, и функционирует на тех же условиях, что и обычная кредитка. Ее можно пополнять и совершать интернет-покупки, а привязав к приложению в смартфоне, расплачиваться в магазинах.

Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении в разделе «Карты» или в любом офисе Сбербанка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту.