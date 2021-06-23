Совет Федерации утвердил изменение границ Санкт-Петербурга

Совфед одобрил расширение границ Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совет Федерации России в среду, 23 июня 2021 года, утвердил изменение границ Санкт-Петербурга. Теперь территория Северной столицы стала на 1,35 миллиона квадратных метров больше. Это три намывные территории, среди которых два - портовая застройка у порта Бронка, а также пуант Крестовского острова вблизи стадиона "Газпром Арена".

Инициатива увеличить территорию Северной столицы исходила от губернатора города Александра Беглова и Законодательного собрания с целью предупредить юридические вопросы и разногласия, которые могли бы возникнуть из-за появления в городе намывных территорий.

- Уставом города и федеральными законами предусмотрена специальная процедура изменений границ города федерального значения – одновременно и как населенного пункта, и как субъекта. Все документы собраны, получено заключение Росреестра. Комплект бумаг по изменению границ Петербурга полностью готов, - ранее рассказал депутат Денис Четырбок.

Добавим, что намывные территории в юго-западной части акватории Невской губы Финского залива, участке Невской губы восточнее дамбы войдут в составы Петроградского и Петродворцового районов.

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