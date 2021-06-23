Личный опыт: укладка «как из салона» за 10 минут - это не миф

Чтобы отлично выглядеть, вовсе не обязательно каждый раз тратить время и деньги на поход к парикмахеру/ Фото: Артем КИЛЬКИН

КРАСОТА ПО АКЦИИ

Женщин условно можно поделить на два типа. Одни всегда стараются выглядеть, как на картинке - им не лень часами сидеть в салонах красоты, отслеживать модные тренды, тратить время на разные эксперименты с внешностью. Другим же постоянно что-то мешает - то времени нет, то настроения. Красивым они тоже хотят быть, но на это у них не то, чтобы нет времени, они просто не умеют это делать. Когда наступает особый случай - идут в салон красоты за помощью.

Так получилось, что я отношусь ко второму типу и мое слабое место - волосы. Как-то незаметно пучок на затылке стал моей основной прической, хотя средняя длина дает простор для фантазий по укладке. Но нет. Долго, сложно, а в салоне - дорого. Поэтому, когда я услышала о проведении бесплатного бьюти-дня в одном из торговых центров Петербурга, решила сходить. Почему бы и нет, особенно когда обещают сделать укладку и дать советы по уходу за волосами.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

УДОБНОЕ МЕСТО

Итак, пятница, погода отличная, на вечер уже есть планы, так что укладка будет очень кстати. А поскольку акция проходила в магазине постоянных распродаж «Галамарт», я решила убить двух зайцев - и красоту навести, и покупки для дома сделать. «Галамарт» мне вообще нравится, потому что в одном месте можно купить все самое необходимое - и товары для дома, и мелкую бытовую технику, и посуду, и инструмент, и игрушки, и канцелярию. Выбор товаров огромный, а цены невысокие, не зря его называют народным. «Галамарт» - это такая палочка-выручалочка на случай, если что-то очень срочно нужно - сломался чайник, приехали гости и не хватает посуды или нужна новая скатерть, нужно купить ребенку недорогую игрушку или аксессуар для мобильника.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗА 10 МИНУТ

Долго искать «место красоты» не пришлось - я определила его по девушкам с красивыми локонами, увлеченно делающим селфи. Стилисты работали напротив стеллажей с бытовой техникой марки LEBEN. Собственно, эта компания и проводила бьюти-день.

- Присаживайтесь, мы сделаем вам красивую укладку, - с улыбкой пригласили организаторы.

- Ой, а можно сначала я, ну пожалуйста! - попросила меня девочка лет десяти.

Я была совершенно не против, тем более мне хотелось сначала посмотреть со стороны, как тут все проходит. Стилисты работали с мультистайлером LEBEN и использовали разные насадки - утюжок, мелкое гофре, крупное гофре. Преображение посетительниц было удивительным! Одни уходили с длинными вьющимися локонами, другие - с озорными кудрями. Кто-то выбирал оригинальные прически с эффектом гофре. Были и те, кто просил выпрямить вьющиеся волосы. Мультистайлер, немного лака для волос, 10-15 минут времени - и человек совершенно меняется. И первое, что у него появляется - это улыбка! Даже те, кто садился к стилистам с некоторым недоверием, после окончания работы начинали улыбаться. Потому что приятно, когда ты хорошо выглядишь!

- Ты видела фотку? Круто, да? И это за 15 минут! Я себе мультистайлер взяла, хочешь, тебе тоже куплю? Тем более тут подарки за покупки дают, - делилась по телефону с подругой участница акции.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На мою прическу стилист потратил около 10 минут. Я долго не могла понять, как за такое короткое время и без фена удалось сделать объем, которого я безуспешно пытаюсь добиться каждое утро? Мастер поделился со мной некоторыми советами по укладке, рассказал, как выбирать приборы, какую температуру нагрева лучше использовать. На самом деле все просто, нужно лишь немного попрактиковаться! Признаться, после того, как я увидела результат, у меня возникло желание купить мультистайлер. И не у меня одной!

- Мы очень хотим показать нашим женщинам, что быть красивыми и создать себе отличное настроение - это совсем не сложно. Не каждая из нас может позволить поход к стилисту перед каждым важным мероприятием - днем рождением, выпускным, встречей с друзьями. А ведь сделать себе укладку и создать неповторимый образ можно буквально за считанные минуты у себя дома, - говорит руководитель по развитию бренда LEBEN Юлия Греб.

Некоторые посетительницы, испытав на себе технику LEBEN, интересовались, что этот производитель может предложить еще. Ассортимент у компании, кстати, очень большой - это и товары для красоты, и для дома, и бытовая техника. Выглядят приборы очень стильно, а стоят недорого. Производитель не тратит миллионные бюджеты на рекламу по федеральным каналам, а сами приборы выпускает только с действительно важными и нужными функциями. Логика, думаю, понятна: нет дополнительных «наворотов» - не растет цена.

- Фото: Артем КИЛЬКИН

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Бьюти-дни в Петербурге компания LEBEN провела впервые, хотя в других городах такие мероприятия проходят регулярно. Но производитель пообещал, что подобные акции в нашем городе еще будут. Так что следите за новостями!