В Петербурге пройдет слет социальных предпринимателей

Фото: Центр инноваций социальной сферы СПб «Мой бизнес».

Бытует мнение, что главная цель любого коммерсанта — получить максимум прибыли. И совсем неважно, из кого эти деньги придется «выжимать». Однако этот стереотип своим примером опровергают социальные предприниматели.

Бизнес, который нацелен на решение проблем общества — давно уже не оксюморон, а реальность. Ежегодная встреча неравнодушных работодателей пройдёт 25 и 28 июня в Санкт-Петербурге. Она объединит 46 спикеров, 300 социальных предпринимателей и 7 предпринимательских делегаций из регионов Северо-запада.

Слёт состоится уже в третий раз. На нём участники не только познакомятся друг с другом, но и обсудят решение самых актуальных проблем. Например, трудоустройство граждан с особыми потребностями и взаимодействие с государством.

Мероприятие пройдет очно. Также можно подключиться к онлайн-трансляции. Всем зарегистрированным участникам предоставят записи. Участие - бесплатное.

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