Гаражи, опоры ЛЭП, склады и заводские цеха снесут в Петербурге ради строительства ШМСД

ШМСД станет аналогом ЗСД и присоединится к нему через Витебскую развязку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новость о том, что в Санкт-Петербурге для строительства первого участка ШМСД — широтной скоростной магистрали, которая свяжет ЗСД с Мурманским шоссе — снесут больше 300 построек, взбудоражила жителей города. «Комсомолка» узнала подробности проекта.

Напомним, постановление «Об изъятии для государственных нужд Санкт-Петербурга земельных участков и объектов частной собственности» появилось на сайте Смольного еще 11 июня, но в поле зрение прессы попало лишь несколько дней спустя. В нем идет речь о пятнадцати территориях, расположенных на протяжении Московского проспекта, Варшавской, Иркутской и Цветочной улиц. Самая большая расположена на Московском проспекте, у дома № 158 — согласно кадастровой карте, она занимает больше 11 000 квадратных метров, относится к ПАО «Силовые машины» и включает в себя несколько старых заводских цехов. Самая маленькая — всего 14 квадратных метров — находится на Цветочной, в садоводческом товариществе автомобилист. В общей сложности для строительства первого участка магистрали планируется изъять больше 47 000 квадратных метров площади.

В пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры пояснили «Комсомолке» , что никакие объекты социальной инфраструктуры — то есть, жилые дома, магазины, больницы, школы и так далее и тому подобное — в список объектов, запланированных к сносу, не входят.

Магистраль должна пройти от примыкания к ЗСД в районе Благодатной улицы, через Неву в створе Гранитной/Зольной улиц , далее мимо Кудрово с выходом на Мурманское шоссе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- КРТИ будет заниматься изъятием земель, перечень которых установлен постановлениями правительства - всего это 37 участков, - уточнили в пресс-службе. - Вопросами, связанными с решением имущественных вопросов, занимается АО «ЗСД».

В самой компании «Западный скоростной диаметр», которая также выступает одним из подрядчиков на строительстве магистрали, добавили, что речь идет о постройках, которые либо уже не используются, либо не имеют большой значимости.

- На данных участках расположены в том числе гаражи, опоры электропередач, инженерные сети, хозблоки и так далее, - уточнили собеседники «Комсомолки». - Именно по этой причине общее количество зданий и строений, подлежащих демонтажу или переустройству, достигает таких высоких отметок. Но нужно помнить, что пока это предварительные расчеты — в данный момент эксперты прорабатывают различные варианты оптимизации проекта планировки территории, чтобы сократить количество сооружений, которые должны пойти под снос.

Что касается конкретно гаражей, то их, отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, будут выкупать у владельцев по оценочной стоимости. В случае, если кто-то из частников заартачится, город имеет право подать на него в суд. Но пока ничего подобного не случалось — процесс уже запущен и по последним данным идет как надо.

СПРАВКА КП

Протяженность широтной скоростной магистрали на шесть полос составит больше 27 километров.

Ориентировочная стоимость проекта — более 160 миллиардов рублей.