На радио «Комсомольская правда в Петербурге» обсудят грядущие выборы

Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу в соцсетях и в чате трансляции.

В 2021 году нас ожидают выборы в Государственную Думу и законодательные собрания Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В связи с этим возникает вопрос: кто идёт в политику и зачем? Чьи интересы отражает политика? Должны ли представители бизнеса заниматься политической деятельностью? И, наконец, что первично: политика или бизнес?

Эти и другие вопросы в эфире программы «Голос Родины» на радио Комсомольская правда» обсудят руководитель регионального отделения ВПП «Родина» в Ленинградской области, председатель комитета по поддержке занятости и производительности труда ТПП ЛО Валерий Шинкаренко и вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» по вопросам повышения производительности труда и эффективности, председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по эффективному производству и повышению производительности труда Дмитрий Пищальников

Трансляция эфира состоится на сайте, в социальных сетях «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге 24 июня 2021 с 18:00 до 19:00 по МСК.

Вопросы спикерам можно задавать в комментариях к анонсу в соцсетях и в чате трансляции.