Борис Холопов: партия «Новые люди» поможет спасти памятник ЮНЕСКО «Колтушские холмы» от уничтожения

Канализационные стоки из коттеджных поселков сливаются прямо в леса.

Борис Холопов известен в Ленинградской области как экоактивист. Он вместе с жителями с поселения Колтуши во Всеволожском районе борется с горящими несанкционированными свалками, выслеживает грузовики со строительными отходами, которые везут из Санкт-Петербурга. Водители ему не раз угрожали, КамАЗами перекрывали дорогу, но он, не боясь расправы, фотографировал нарушителей.

Он ловит за руку тех, кто сливает канализационные стоки из коттеджных поселков в леса. Активно противостоит застройке, которая стала угрожать особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты». Недавно общественник, далекий от политики, решил баллотироваться в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Новые люди». Борис Холопов считает, что именно эта партия, пропагандирующая бережное отношение к среде обитания, заставит власти серьезно относится к инициативам экоактивистов и не даст бизнесу уничтожить главное богатство Ленобласти – природный памятник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Колтушские высоты».

- Борис Борисович, вы по образованию экономист, занимались бизнесом, сейчас видный общественник, действительно думаете, что «Новые люди» помогут справиться с многолетними экологическими проблемами Ленобласти?

- Сегодня со всех трибун нам говорят о заботе об экологии. Даже у чиновников иногда появляются светлые мысли, но, к сожалению, дальше слов дело не движется. И если рядом появится драйвер, человек как Алексей Нечаев, который будет постоянно указывать на эти проблемы, будет предлагать решения этих проблем, инициировать законопроекты, тогда все изменится. Инструментов для реализации наших инициатив будет гораздо больше.

Борис Холопов известен в Ленинградской области как экоактивист.

Сторонники партии «Новые люди» уверены, что сохранение здоровой среды обитания должно стать основой политики здравоохранения. Все предприятия, вредящие здоровью людей, независимо от экономической целесообразности, обязаны снизить вредное влияние либо закрыться. И органы экологического надзора должны быть созданы на всех уровнях власти. Такие структуры должны быть наделены полномочиями временно либо полностью закрывать производства в случае, если они вредят здоровью людей. А что мы видим сейчас? В госэколнадзоре нам говорят, что собственники, что хотят то и делают. Могут на частной территории и свалки устраивать, и поджигать их.

- Ваша общественная деятельность началась с борьбы со свалками?

- Когда в 2015 году загорелась свалка на улице Совхозной в Колтушах, все поселение было в едком дыму. Пожарные боролись с огнем в течение двух суток. Потом выяснилось, что на свалке были и ртутные лампы, и химические отходы. Все эти полигоны находятся вне закона — на частных землях сельхозназначения складируют твердые бытовые отходы. Тем не менее, власти никак не помогали бороться с проблемой. Так у нас появился «Колтушский котел». Сегодня это телеграм-канал, Инстаграм. Мы публикуем фото горящих свалок и предупреждаем о необходимости закрыть окна. Подписчиков немного, но наша задача – не пиар. Раскручивать нам ничего не надо. Мы здесь живем и не хотим задыхаться от вредных испарений.

- Неужели на ваши фото горящих свалок не реагируют контролирующие органы?

- Никто не хочет замечать эти свалки — ни полиция, ни прокуратура, ни администрация. Каждый раз, когда мы посылали губернатору Ленобласти фотографии, подтверждающие сжигание мусора, мы получали в ответ от него информацию, что экологический комитет отчитался — никакого сжигания нет.

К сожалению, Колтуши оказались, как бы грубо это не звучало, мусорным ведром Санкт-Петербурга. К нам везут мусор с питерских строек, грунты непонятного происхождения, в них находили свинец и другие опасные вещества. Мы неоднократно следили за грузовиками. Я лично ездил за такими машинами, фотографировал. Водители угрожали мне, КАМАЗами перекрывали дорогу.

- Несмотря на это, вы смогли добиться, чтобы правительство Ленинградской области выделило почти 100 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки строительных отходов в Колтушах. Значит, победы есть?

- Да, свалку площадью около 2 га, где складировали отходы от второго до четвертого класса опасности, закрыли. Только это Пиррова победа. Собственник умудрился избежать ответственности. Он умудрился разделить участки, продать их. Представляете, какие структуры противостоят нам, обычным активистам?! И если хотя бы один из нас окажется в Законодательном собрании области, он обязательно найдет там единомышленников, которые помогут избегать таких ситуаций. А люди, которые допускают такие нарушения, должны нести существенное наказание.

- Сейчас вы все силы бросили на защиту особо охраняемой природной территории «Колтушские высоты». Но этот памятник природы, созданный движением ледников, находится под защитой государства. Камовое плато входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Неужели холмам что-то реально угрожает?

- К сожалению, есть бизнесмены, которые хотят на этих холмах построить жилые многоэтажные комплексы. Один из застройщиков достраивает проблемные объекты обманутых дольщиков в микрорайоне Южный. И ему выделено 50 га земель, которые находятся в непосредственной близости от ООПТ (прим. особо охраняемой природной территории). Если раньше рядом с «Колтушскими высотами» строили таунхаусы, то на последних публичных слушаниях бизнесмены пытались внести изменения в территориальную схему, чтобы получить разрешение на строительство 4-6-тиэтажных домов. Благодаря нашей активности удалось объяснить людям, что здесь происходит, и почему пытаются изменить территориальную схему. Решение не прошло.

Построенный коттеджный поселок уже нарушил водную систему трех Токкаревских озер.

При этом построенный коттеджный поселок уже нарушил водную систему трех Токкаревских озер. Первое озеро превращено в болото, второе обнесено забором. Чтобы попасть к третьему озеру, нужно делать крюк в 12 км. И опасение вызывает то, что вокруг этого третьего озера планировка дорог сделана таким образом, что понятно, что и там планируется застройка. А это уже территория ООПТ. Но нельзя отдавать памятник природы на откуп бизнесу, который пообещал достроить несколько домов для дольщиков. Мне, безусловно, жаль людей, которые оказались в такой ситуации с долевым строительством. Но достраивать жилье путем уничтожения природы, вырубки деревьев недопустимо. Вокруг третьего озера растут 150-летние сосны, обитают пять видов птиц, которые гнездятся только здесь.

Я не из тех, кто хватает секиру, всех готов порубать, все запретить. Я обычный человек. Понимаю, что мусора становится все больше, население растет. Нужно предлагать какие-то варианты решения этих проблем. И они есть. Мусор нужно перерабатывать. А строить жилье для людей нужно там, где нет уникальных природных зон. Уверен, с партией «Новые люди» удастся решить все эти вопросы. Мы спасем памятник природы «Колтушские холмы» от уничтожения.