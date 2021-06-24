Пропавшая 10-летняя девочка утонула на карьере в Ленобласти

Отдых на карьере закончился трагедией. Фото: vk.com/spb_today

Трагедией закончился отдых семьи с ребенком на карьере Таменгонт, он же Пульман в Ломоносовском районе Ленобласти. 23 июня здесь пропала 10-летняя девочка. Родители забили тревогу, на место примчались полицейские и спасатели.

- Пропала девочка в поселке Таменгонт у карьера. Ира, на вид 9-10 лет. Короткие светлые волосы. Купальник цельный черный, - сообщали очевидцы поисков в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Увы, но поиски пропавшего ребенка закончились трагически. К вечеру водолазами МЧС было найдено тело.

- Установлено, что девочка находилась в воде, сопровождающий взрослый на время отвлекся. Когда женщина хотела проверить как у ребенка дела, то девочки не обнаружила, - отмечает источник «КП-Петербург».

На карьер прибыли и представители Следственного комитета России. Позднее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Следственное управление СК России по Ленинградской области призывает не пренебрегать мерами безопасности при отдыхе на водоемах! - сообщает пресс-служба Следкома.

Отметим, что в минувшее воскресенье, 20 июня, на этом же карьере утонул 25-летний мужчина, поплывший за улетевшим в воду мячом. Его приятели, с которыми он отдыхал, слишком поздно заметили отсутствие друга и не успели его спасти.