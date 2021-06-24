Ливень прошел в Петербурге после изнуряющей жары

Долгожданный ливень прошел над Петроградкой. Фото: Роман ЛЯЛИН

Долгожданный дождь, даже не дождь - ливень, прошел над Петербургом. То, о чем последние дни говорили синоптики, наконец свершилось. Короткий, но сильный дождь снял духоту. По крайней мере на Петроградской стороне.

- Сначала капало понемногу, но потом ливануло сильно и резко. Впервые за долгое время я рад, что промок под дождем. Я зашла за кофе и пока ждала, дождь кончился, - радуются и огорчаются сотрудники «Комсомольской правды».

Но увы, пока так повезло далеко не всем районам города. Если верить онлайн-картам сервиса Яндекс.Погода, туча пришла с юго-запада Петербурга. Сейчас она выливает запасы воды над Васильевским островом, а потом, через Приморский и часть Калининского районов уйдет за Парголово и доберется до Токсово.

Однако примерно к 13:30 почти весь Петербург накроет большим дождевым фронтом и уже тогда от дождя будет не спастись.

А МЧС тем временем предупреждает об ухудшении погодной обстановки и идущих на город грозах.