2-месячный сын депутата петербургского ЗакСа умер после коронавируса

У депутата Алексея Цивилева умер сын. Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия произошла в семье депутата петербургского Заксобрания Алексея Цивилева. У него умер 2-месячный сын. О страшном событии парламентарий сообщает в своих соцсетях. По словам Цивилева, перед трагедией вся семья переболела коронавирусом.

- В нашей семье большое горе…. Не дожив 6 дней до 3 месяцев умер Мирон. Вчера целый день врачи Детской городской больницы №1 сражались за жизнь сына, останавливаясь только на охлаждение операционной (в реанимации нет кондиционеров), но сердце малыша не выдержало, - написал депутат на своей страничке ВКонтакте. - О причинах: беременность развивалась как обычно, на первом скрининге не было патологий. Зато несколько патологий появилось на втором скрининге, что было между ними? Мы всей семьей болели ковидом.

Маленький Мирон не дожил несколько дней до трех месяцев. Фото: СОЦСЕТИ

По словам депутата, после рождения у малыша постепенно появлялись тяжелые диагнозы, такие как расщепление спинного мозга и тяжелый порок сердца. Потом проблемы со спинным мозгом ушли, но сердце надо было оперировать. Два месяца малыш «жил на лекарствах», чтобы окрепнуть и набрать вес перед операцией.

- Я думал мы справимся - не справились. Берегите себя и своих близких! В этой жизни нет учителей, а есть время которое уже не вернуть! пишет Алексей Цивилев.

Редакция «КП-Петербург» приносит самые искренние соболезнования Алексею Цивилеву, его родным и близким в связи с утратой.

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