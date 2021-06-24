Места для провоза велосипедов могут появиться в электричках Петербурга

В электричках Петербурга могут появиться веломеста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пригородных электричках Санкт-Петербурга могут появиться специальные места для провоза велосипедов. За это бьются городские велосипедисты. 22 июня 2021 года петербургское велосообщество создало петицию, чтобы наконец-то они могли не занимать тамбуры, ведь это мешает остальным пассажирам.

- Минтранс разъяснил правила провоза велосипедов. Если специальных мест для провоза велосипедов в электричках нет, то извольте провозить в тамбурах. А вот если оператор подвижного состава установил в салонах электричек крепления для велосипедов, то это не будет противоречить правилам провоза и изменять правила нет нужды, - рассказали активисты "Петербургского велосообщества" в соцсети "Вконтакте".

Велосипедисты стали обращаться со своей инициативой в РЖД. Спустя полгода они получили предварительное обещание обустроить веломеста в электричках в 2021 году, при условии выделения необходимого финансирования.

Петиция обращена к ОАО "Российские железные дороги" с просьбой обеспечить гарантированный минимум мест для провоза велосипедов в каждом поезде, инициировать создание крытых охраняемых велопарковок на вокзалах и железнодорожных станциях.

Добавим, что в Воронежской области на просьбы велосипедистов все же откликнулись и создали места для двухколесного транспорта для удобства всех пассажиров.