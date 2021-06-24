Петербургский депутат ЗакСа сообщил о смерти 2-месячного сына: Эксперт объяснил, мог ли у младенца развиться порок сердца из-за матери, болевшей коронавирусом во время беременности

Умер сын депутата Алексея Цивилева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге скончался двухмесячный сын депутата городского ЗакСа Алексея Цивилева. Как рассказывает парламентарий, беременность у будущей мамы поначалу проходила без патологий. Первый скрининг показал, что плод развивается хорошо. Однако позже всю семью сразил коронавирус, в том числе и беременную супругу Алексея Николаевича. Повторный скрининг после болезни показал, что у малыша появились проблемы со здоровьем.

- Были тяжелые диагнозы - расщепления спинного мозга у малыша, но это все потом исчезло, не исчез только тяжелый порок сердца, который надо было оперировать, - рассказал отец погибшего малыша депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев. - Два месяца жили на лекарствах, чтобы малыш перед операцией набрал вес. Я думал, мы справимся - не справились.

К несчастью, малыш скончался. О том, мог ли коронавирус его беременной супруги отразиться на плоде, депутат свое мнение не приводит. "КП" решила узнать у специалистов, есть ли на этот вопрос сейчас однозначный ответ.

Малыш, к сожалению, погиб Фото: Алексей Цивилев

- Сердце закладывается на достаточно ранних стадиях формирования эмбриона, - пояснил "КП-Петербург" акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. - И говорить, что именно инфицирование матери коронавирусом привело к патологии сердечно-сосудистой системы не представляется возможным. Пока у нас нет системных данных, что инфицирование во время беременности оказывает негативное влияние на плод. Было много комментариев о том, влияет или не влияет на беременность коронавирус. Но какие бы не были бы заявления, они под собой не имеют ничего научно обоснованного, это всего лишь мнения специалистов. На сегодняшний день те данные, которые у ученных есть, не позволяют говорить, что коронавирус оказывает тератогенный эффект (нарушение эмбрионального развития). Нужны исследования на большой выборке пациентов. Коронавирус требует очень серьезного внимания к себе. Течение инфекции очень своеобразно. Что же касается данного случая смерти младенца, здесь никогда не стоит снимать со счетов, что этот же порок сердца на первом скрининге не был обнаружен. И просто по мере роста плода дефекты стали более выраженные. А прямую взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и патологией ребенка мне увидеть сложно в силу отсутствия данных в мировой медицине.

С акушером-гинекологом соглашаются и педиатры. Но они говорят прямо, что исключать влияния коронавируса на развитие плода нельзя.

- Нельзя исключить, что коронавирус у беременной женщины стал причиной развития порока сердца у малыша, - заявил "КП-Петербург" доктор медицинских наук, врач-педиатр Андрей Степанов. - Если вопрос, могло ли так быть, я говорю - могло. Но данных научных о том, как коронавирус влияет внутриутробно, пока нет. Поэтому более подробно сказать тут что-то сложно. Тем не менее, нельзя исключить это.

Редакция "Комсомольской правды" в Петербурге" выражает глубокие соболезнования семье Алексея Цивилева.

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